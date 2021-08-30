Начался прием заявок на всероссийскую интернет-премию "Прометей-2021"

​​​​​Москва, 30 августа. Оргкомитет Всероссийской интернет-премии "Прометей-2021" (18+) объявил о начале приема заявок на конкурс. Премия в этом году проводится в одиннадцатый раз и вручается сайтам, мобильным приложениям и интернет-проектам за технологический, экономический, культурный, социальный или образовательный вклад в жизнь людей.

Прием заявок конкурсантов продлится с 30 августа по 15 ноября 2021 года. Как отметил руководитель оргкомитета конкурса Ражап Мусаев, в этом году церемония награждения лауреатов пройдет в столице Северо-Кавказского федерального округа Пятигорске.

"В этом году решили поменять место проведения церемонии награждения, после четырех лет в Москве и последней дистанционной церемонии награждения лауреатов в связи с пандемией, мы решили вернуться в домашний регион, где 10 лет назад премия и зародилась. Сейчас обсуждаем вариант проведения церемонии в рамках различных других мероприятий, у нас есть в прошлом и опыт удачной коллаборации вместе с Форумом СМИ СКФО. Может и в этом году проведем церемонию в рамках какого-то большого окружного события", - отметил Ражап Мусаев.

Главная задача конкурса, который проводится уже в одиннадцатый раз, - поддержка инициатив, которые делают мир вокруг проще и удобнее.

Подать свои заявки на участие в конкурсе соискатели могут до 15 ноября. Премия традиционно вручается в номинациях "Наука и образование", "Культура и искусство", "Власть и государство", "Общественная деятельность", "Развлечения, отдых, туризм", "Спорт, здоровый образ жизни", "СМИ", "Здравоохранение", "Экономика и бизнес", "Транспорт и перевозки", "Стартап года", "Строительство и недвижимость".

Кроме того, ежегодно оргкомитет учреждает и специальные призы для проектов, которые не входят в заявленные номинации, но полезны людям. В этом году оргкомитет планирует ввести и специальную номинацию имени великого русского поэта Михаила Лермонтова, чья жизнь и творчество были неразрывно связаны с Кавказом и городом Пятигорском.

ТАСС - генеральный информационный партнер.