Дни открытых дверей к 100-летию Ю.В. Никулина прошли в фонде "Цирк и милосердие"

​​​​​Москва, 30 августа. С 23 по 26 августа прошли "Дни открытых дверей (0+) в Региональном общественном Благотворительном фонде "Цирк и милосердие", посвященные 100-летию со дня рождения Ю. В. Никулина

"К нам в фонд пришли друзья Юрия Владимировича Никулина! В эти дни мы рассказывали про юбиляра интересные истории, вспоминали о нем и о его делах. Уникальные экскурсии были проведены внуками - Юрием и Максимом. Показывали и рассказывали о своих достижениях", - сказала директор фонда Ирина Ивановна Зайцева.

В мероприятиях приняли участие артисты и ветераны цирка Никулина на цветном бульваре: акробат Павел Куркин, клоунесса Ирина Простецова и эквилибрист Роман Хапёрский, воздушный гимнаст Станислав Богданов, воздушная гимнастка Мария Андреева, помощник режиссера Московского цирка Никулина на цветном бульваре Анастасия Петрухина, лауреат международных Фестивалей циркового искусства Дмитрий Соколов, акробат Виталий Фролов и воздушный гимнаст Леонтий Попазов, воздушная гимнастка Дарья Кобзева, создатель Московского театра иллюзии - Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Ляшенко Анатолий Николаевич, акробат Владимир Ефимов, воздушный гимнаст Максим Тринкунас, дрессировщик попугаев Вениамин Игумнов и Народный артист России Виктор Кудрявцев с супругой, заслуженной артисткой Ольгой Кудрявцевой. Ветераны цирка: Яценко Людмила, Савич Елена, Хромова Карина.

Генеральный директор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, Президент Благотворительного фонда Ю.В.Никулина "ЦИРК И МИЛОСЕРДИЕ" Максим Юрьевич Никулин, Директор Благотворительного фонда Ю.В. Никулина "ЦИРК И МИЛОСЕРДИЕ" Ирина Ивановна Зайцева, Никулина Мария Станиславовна, Юрий Максимович Никулин и Максим Максимович Никулин.

В гостях на мероприятиях были дети из многодетных семей центра "Семья", кадеты военного училища, участники детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ", дети с ограниченными возможностями здоровья. Артисты и ветераны цирка поделились опытом и интересными историями с гостями мероприятия, показали небольшие номера и мастер-классы. Проводились экскурсии в музее Ю.В. Никулина. Для гостей и участников дней открытых дверей выступали: Народный артист России Олег Митяев, он исполнил несколько песен: "Лето - это маленькая жизнь" и "Как здорово что все мы здесь сегодня собрались", а также Заслуженный артист России, актёр театра и кино Александр Олешко, Антон Святохин.

ТАСС - информационный партнер серии мероприятий к столетию со дня рождения Юрия Никулина.