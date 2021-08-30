ЭСН "Приобская" компании "РН-Юганскнефтегаз" выработала 25 млрд кВтч

ТАСС, 30 августа. На объекте российского масштаба - электростанции собственных нужд (ЭСН) "Приобская" ООО "РН-Юганскнефтегаз" - зафиксирован новый рекордный показатель. Выработка электрической энергии составила 25 млрд кВтч, сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

По словам начальника ЭСН "Приобская" Евгения Волкова, проектная установленная мощность объекта составляет 315 МВт. В настоящее время ЭСН занимает территорию площадью 8,71 га. Главный корпус включает в себя машинный зал, помещения электротехнических устройств, котельное отделение и отделение химводоочистки. Длина главного корпуса составляет 156 метров, высота машинного зала - 23 м.

В состав основного оборудования входят семь энергоблоков с газотурбинными установками типа SGT-800, которые отличаются надежностью, высоким электрическим коэффициентом полезного действия и низким уровнем вредных выбросов. Все это достигается за счет применения новейших технологий в области турбостроения.

Сырьем, являющимся топливом для газотурбинных установок и водогрейных котлов ЭСН, служит осушенный попутный нефтяной газ (ПНГ), который подается на ЭСН с установки подготовки газа по трубопроводу.

"Проект был реализован эффективно, обеспечил необходимый практический результат. С одной стороны, газ, получаемый при добыче нефти, мы применяем для выработки электроэнергии. С другой - избегаем негативного воздействия на окружающую среду, утилизируя попутный нефтяной газ, - подчеркивает начальник управления генерации ООО "РН-Юганскнефтегаз" Виталий Бурчевский. Он добавил, что станция работает с очень высоким коэффициентом использования установленной мощности. При этом себестоимость вырабатываемой электроэнергии в два раза ниже рыночной. Для эффективности производственного цикла станции проведена модернизация газотурбинных установок, которая позволила поднять установленную мощность до уровня 329 МВт и увеличить межремонтный период с 20 до 30 тыс. часов наработки.

Об энергообъекте

ЭСН "Приобская" возведена в рамках государственной программы по утилизации попутного нефтяного газа и предназначена для покрытия энергетических нужд инфраструктуры Приобского месторождения ООО "РН-Юганскнефтегаз".

История создания ЭСН берет начало в 2007 году. В период своего активного развития Приобское считалось наиболее сложным с точки зрения нагрузок и энергодефицита месторождением. Руководство ООО "РН-Юганскнефтегаз" приняло решение о строительстве собственной электростанции.

"В то время в энергетике Западной Сибири не хватало свободных мощностей на период активного развития Приобского нефтепромысла. Кроме того, перед специалистами Общества стояли задачи по увеличению объемов утилизации ПНГ. Рассматривая все возможные варианты для решения производственных задач, специалисты определили, что строительство здесь электростанции позволит как утилизировать газ, так и вырабатывать генерирующие мощности для перспективных нагрузок Приобского месторождения", - рассказали в компании.

Полностью электростанция сдана и введена в эксплуатацию в ноябре 2012. Обслуживанием этого уникального объекта занимается управление генерации "РН-Юганскнефтегаза".

О компании

ООО "РН-Юганскнефтегаз" - ключевой актив ПАО "НК "Роснефть", на долю которого приходится порядка 30% всей добычи компании. Предприятие ведeт геологоразведку и разработку месторождений на 39 лицензионных участках общей площадью свыше 21 тыс. кв. км и планомерно расширяет территорию своей деятельности. В апреле нефтяники "РН-Юганскнефтегаз" добыли 2,5 млрд тонн нефти.

Промышленные запасы нефти на Приобском месторождении были обнаружены в 1982 году.