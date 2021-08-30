Три новые школы откроют в Воронежской области к началу учебного года

ВОРОНЕЖ, 30 августа. /ТАСС/. Три новые школы, рассчитанные на 2 844 учеников, откроют в Воронежской области к началу нового учебного года. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Воронежской областной думы.

"К 1 сентября 2021 года будут открыты три новые школы на 2 844 места. Две в Новоусманском муниципальном районе и одна школа в Семилукском муниципальном районе. Причем последняя была построена в рамках сотрудничества между правительством Воронежской области и Республикой Беларусь", - пояснили в пресс-службе.

Всего 1 сентября школьников примут 708 образовательных учреждений, в которые пойдут 240 тыс. человек, из которых 25 тыс. – это первоклассники. Накануне первого дня учебы парламентарии вместе с представителями родительских комитетов и педагогами оценили готовность образовательных учреждений к новому учебному году. Они проверили качество ремонта, оснащение оборудованием, организацию питания, меры безопасности. Все пожелания родителей были взяты на контроль для дальнейшей проработки с руководством школ.