МТС Банк заработал 3,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО за полугодие

Москва, 30 августа ​​​​​​. Москва, РФ – ПАО "МТС-Банк" объявляет о раскрытии промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев 2021 года на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Консолидированная чистая прибыль МТС Банка составила 3,4 млрд рублей.

Чистый процентный доход МТС Банка за отчетный период достиг 8,7 млрд рублей, увеличившись на 24% по сравнению с первым полугодием 2020 года. Операционный доход до формирования резервов показал рост на 52% и составил 15,1 млрд рублей. Чистый комиссионный доход вырос более чем в два раза год к году и достиг 6,2 млрд рублей.

"Развитие финтех-сервисов и каналов дистанционного обслуживания, усиление клиентского сервиса позволили нам добиться значительных финансовых результатов – рост операционных доходов увеличивается в полтора раза год к году. Благодаря грамотно выбранной digital-стратегии банк также внес весомый вклад в развитие бизнеса всей группы МТС. Положительная динамика с сохранением фокуса на цифровизацию – основа для дальнейшего роста и усиления рыночных позиций банка", – сообщил председатель Правления МТС Банка Илья Филатов.

Активы МТС Банка по итогам первого полугодия 2021 года увеличились на 6,6% – до 231 млрд рублей. Рост пассивов банка поддержан размещением дебютного выпуска облигаций на сумму пять млрд рублей. Для поддержки активного развития банка собственный капитал увеличен за счет дополнительной эмиссии во II квартале 2021 года на четыре млрд рублей и на 01 июля 2021 года составил 41,3 млрд.

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов по сравнению с первым полугодием прошлого года вырос на 50,9% и достиг 190,3 млрд рублей, розничный кредитный портфель вырос на 59,9% до 158,1 млрд рублей. Основным драйвером роста продаж стали потребительское кредитование, доля которого в розничном кредитном портфеле по состоянию на 01 июля 2021 года составила 50,3% или 79,5 млрд рублей, и POS-кредитование в размере 31,9 млрд рублей с долей в 20,2%. Объем продаж по кредитным картам достиг 31,3 млрд рублей, составив 19,8% от кредитного портфеля.

Развитие цифровых каналов продаж способствовало увеличению количества клиентов МТС Банка до 2,6 млн, а также росту числа пользователей мобильного приложения до 1,4 млн. Продажи кредитных карт и нецелевых кредитов через дистанционные каналы по итогам квартала составили 53%.

За отчетный период "Эксперт РА" повысило рейтинг МТС Банка до уровня ruА-, агентство НКР присвоило банку рейтинг А.ru со стабильным прогнозом.