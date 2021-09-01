Более трети россиян c полисами накопительного страхования жизни копят на образование детей

Москва, 1 сентября. Ко Дню знаний 1 сентября страховая компания КАПИТАЛ LIFE (ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни") опубликовала результаты исследования о том, как жители различных регионов России используют программы накопительного страхования жизни (НСЖ) для обеспечения достойного будущего детей.

Формирование капитала на образование ребенка является одной из главных целей накоплений россиян, а одним из наиболее надежных финансовых инструментов, который помогает формировать данные сбережения, является накопительное страхование жизни.

Согласно исследованию КАПИТАЛ LIFE, среди россиян, заключивших договоры НСЖ, более 38% копят на образование детей. Эти данные получены на основе анализа 617 тыс. договоров НСЖ, которые обслуживает КАПИТАЛ LIFE - это 40% всех действующих договоров по накопительному страхованию жизни в стране.

Средняя сумма накоплений на образование, которую формируют родители в нашей стране для своих детей с помощью НСЖ, составляет 335 тыс. рублей. Чаще всего россияне задумываются о накоплениях на образование детей после того, как отдают ребенка в первый класс, а горизонт планирования сбережений в среднем составляет 9-11 лет. То есть основная цель - это накопления для получения высшего образования. Средний возраст застрахованного на момент завершения договора НСЖ составляет 17 лет.

На Дальнем Востоке родители задумываются о будущем детей и оформляют детские договоры НСЖ в 3 раза чаще, чем в среднем по стране. Особенно на Дальнем Востоке выделяются такие регионы, как Республика Бурятия, Приморский край и Хабаровский край.

В более молодом возрасте до 30 лет начинают накапливать родители в Воронежской и Омской областях - их доля достигает 15-17% среди всех клиентов НСЖ.

Генеральный директор КАПИТАЛ LIFE Евгений Гуревич отметил, что программы НСЖ не только позволяют комфортно формировать сбережения, но и обеспечивают защиту здоровья ребенка в течение его школьного обучения, сохраняя бюджет семьи в случае непредвиденных обстоятельств, например, лечения из-за травмы или болезни.