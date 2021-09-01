Университет "Синергия" открывает онлайн-школу для учеников 5-11 классов

Москва, 1 сентября. В новом учебном году крупнейший частный вуз России "Синергия" открывает общеобразовательную онлайн-школу (0+), имеющую государственную лицензию и аккредитацию. Программы обучения школы составлены на основе авторских методик, но при этом соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). Выпускникам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, гарантируется выдача аттестата государственного образца. В онлайн-школе "Синергия" будут давать полноформатное классическое образование, а также готовить школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, к участию в олимпиадах и поступлению в ведущие вузы. Школа представляет собой полноценную альтернативу традиционному обучению, главное ее отличие от обычного общеобразовательного учреждения заключается в дистанционном формате предоставления знаний.

На текущий момент более 700 человек подали заявки на обучение в онлайн-школе "Синергия". Примерно четверть будущих учеников проживают за пределами России, в том числе в Белоруссии (58 человек), Казахстане (45), Украине (32), Киргизии (17) и Сербии (10). Они имеют возможность получить качественное официальное образование на русском языке, что даст им преимущество при поступлении в российские вузы, в том числе в Университет "Синергия", где в 2020/2021 учебном году насчитывалось 6.9 тыс. студентов из 89 стран. В дальнейшем онлайн-школа планирует ежегодно обучать не менее 3 тыс. школьников по всему миру и стать лидером в сегменте российского школьного онлайн-образования в странах СНГ.

Онлайн-школу "Синергия" выбирают семьи, которые проживают за границей, находятся в стадии переезда или регулярно путешествуют. Дистанционный формат, позволяющий ученикам выстраивать гибкий график обучения, прекрасно подходит школьникам, которые профессионально занимаются спортом, строят актерскую карьеру либо посещают курсы по углубленному изучению каких-либо предметов. Кроме того, учеба в онлайн-школе рекомендована детям с особенностями физического и психического развития; тем, кто столкнулся с буллингом в обычной школе либо с предвзятым отношением со стороны педагогов; ученикам, которые по разным причинам нуждаются в усиленной подготовке к ОГЭ/ЕГЭ.

"За последний год рынок онлайн-образования заметно увеличился, в том числе под влиянием пандемии коронавируса и всеобщего перехода в онлайн, - рассказала директор онлайн-школы "Синергия" Вера Неприенко. - Конкуренция в сфере EdTech обострилась, но вместе с тем выросло качество онлайн-образования и количество людей, которые с доверием относятся к дистанционному обучению. Данную тенденцию мы наблюдаем в том числе по тому спросу, которым пользуются наши подготовительные онлайн-курсы к ОГЭ/ЕГЭ. За последние четыре года мы подготовили к экзаменам 4 тыс. и школьников. Около 80% выпускников добились довольно высоких результатов по ЕГЭ (средний балл - 77,5) и ОГЭ (4,6). Цифровизация образования набирает обороты, и ее уже не остановить".

Обучение в онлайн-школе "Синергия" будет вестись по всем базовым и творческим предметам. 45-минутные уроки планируется проводить с понедельника по пятницу (по 5-7 занятий в день) в формате вебинаров, что гарантирует живое общение преподавателя с учениками в режиме реального времени. Вебинары будут оставаться в записи на современной многофункциональной платформе школы. Это позволит ребятам самостоятельно планировать свое время и совмещать учебу с кружками или спортивными секциями. В преподавательский состав онлайн-заведения войдут опытные профессионалы-практики, в том числе эксперт образовательного интенсива "Остров 10 - 22" в "Сколково" Семен Синельщиков, член жюри Всероссийской олимпиады школьников по химии Елена Тетяйкина и, например, эксперт Департамента образования Москвы, учитель высшей квалификационной категории Наиля Камалетдинова.

Сотрудники онлайн-школы составят для каждого ученика индивидуальную траекторию обучения. Образовательный процесс будет сопровождать команда специалистов. В частности, наставники помогут школьникам влиться в учебный процесс, разобраться с домашними заданиями и не потерять интерес к изучаемым предметам. Кураторам полагается отвечать на технические и административные вопросы детей, а также предоставлять родителям еженедельный отчет по успеваемости и посещаемости. Они будут фактически выполнять роль классных руководителей. Модераторы, в свою очередь, помогут ученикам решать технические проблемы во время вебинаров и следить за порядком в чате, не позволяя ребятам отвлекаться на занятиях. Наконец, к работе онлайн-школы подключатся психологи, которые помогут детям преодолеть трудности в процессе обучения, а также определиться с будущей профессией и вузом. В конце каждого учебного года ученики онлайн-школы "Синергия" будут получать аттестационный лист с итоговыми оценками и заключением комиссии о переводе в следующий класс. Итоговую аттестацию школьники пройдут в формате, утвержденном Министерством просвещения Российской Федерации.

Возрастная категория 0+.