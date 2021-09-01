МЧС России проведет учения на VI Всероссийской неделе охраны труда в Сочи

Москва, 1 сентября. 6 сентября, в день открытия VI Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ, 6+), в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи пройдут показательные пожарно-тактические учения МЧС России.

Демонстрация аварийно-спасательных работ будет проводиться по нескольким направлениям: тушение пожара, спасение людей с кровли и второго этажа здания, тушение возгорания в следствии ДТП, ликвидация чрезвычайной ситуации, связанной с утечкой химически опасных веществ. В учениях примут участие 68 человек, задействовано будет 16 единиц техники.

Также в рамках деловой программы ВНОТ пройдет совещание руководителей служб охраны труда территориальных органов, организаций, учреждений МЧС России. Участие в нем примут заместитель главы МЧС России Андрей Гурович, заместитель директора Департамента условий и охраны труда Минтруда России Андрей Воротилкин и другие представители МЧС России.

VI Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 6 по 9 сентября 2021 года в сочинском парке науки и искусства "Сириус". В рамках Недели за четыре дня состоится свыше 100 мероприятий.

Дискуссии ВНОТ охватят широкий круг тем: охрана здоровья, новые технологии и цифровые решения на производстве, образовательные программы, охрана труда в креативных индустриях, безопасность на производстве, концепция Vision Zero, бережливое производство и многое другое.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер Всероссийской недели охраны труда.