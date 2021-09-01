На фестивале "Спасская башня" прошел плац-парад Роты почетного караула ВС Белоруссии

Москва, 1 сентября. 30 августа на Красной площади прошло четвертое главное представление XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" (0+). Каждый вечер с 27 августа яркие выступления участников Фестиваля из России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара продолжают заряжать зрителей положительными эмоциями.

Сегодня в центре нашего внимания хорошо знакомые зрителям Фестиваля "Спасская башня" коллективы - Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Белоруссии и Рота почетного караула ВС этой страны. На Фестивале "Спасская башня" они традиционно выступают вместе.

В этом году традиция не была нарушена. Оба коллектива выступают как одно целое и представляют новую программу. Диспозиция сначала такая - в центре площади играет оркестр, по бокам ждет своей очереди караул. И вот он выходит на первый план и начинает свой великолепный плац-концерт. 36 статных военнослужащих, подобранных один к одному, под музыку Образцово-показательного оркестра ВС Белоруссии (старинный марш 7-го Белорусского гусарского полка, Эстрадный марш и попурри на известные белорусские песни "Бульба new", "Заставка" и Колонный марш "Бульба") исполняют синхронные строевые приемы с самозарядными карабинами Симонова. "Все согласно уставу Вооруженных Сил Белоруссии. Некоторые элементы мы придумали сами", - сказал командир Роты почетного караула капитан Кирилл Корчинский.

Зрители увидели ряд новых приемов, подготовленных специально к этому Фестивалю, например, "Шестеренку": три шеренги вращаются относительно друг друга. Очень эффектно смотрится фигура, которую белорусы называют "Расческа", когда военнослужащие идут по диагонали навстречу друг другу, выставив вперед карабины. Ну и верх мастерства - элемент "Домино". При выполнении его различные манипуляции с оружием прокатываются по всей шеренге, напоминая движение падающих фишек. Зрители также увидели работу четырех солистов почетного караула, которые продемонстрировали новые приемы взаимодействия с оружием. Они крутили карабины и подбрасывали их вверх. Зрители отреагировали на выступление Роты почетного караула ВС Белоруссии возгласами "Браво!" и "Молодцы!".

Четвертое представление Фестиваля завершилось грандиозным салютом над Красной площадью.

В числе почетных гостей на трибунах в этот вечер присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Таиланд в Российской Федерации Его превосходительство господин Сасиват Вонгсинсават, заместитель главы миссии, министр г-жа Варапханни Дамронгмани, второй секретарь Посла г-жа Кулкеу Коваттанаваранон, военно-морской атташе Посольства Королевства Таиланд капитан Сансерн Садод.

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит в Москве на Красной площади в формате COVID-free.

ТАСС - официальное информагентство фестиваля.