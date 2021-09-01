Президентский оркестр и Центральный военный оркестр выступили на пятом дне фестиваля

Москва, 1 сентября. 31 августа на Красной площади прошло пятое представление XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" (0+). Каждый вечер с 27 августа яркие выступления участников Фестиваля из России, Беларуси, Греции, Мексики и Катара продолжают заряжать зрителей положительными эмоциями. Вчера были представлены Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации вместе с Ротой почетного караула и Центральный военный оркестр Минобороны России. Эти коллективы - постоянные участники, краса и гордость Фестиваля "Спасская башня".

Президентский оркестр является главным коллективом, обеспечивающим музыкальное сопровождение официальных церемоний и приемов с участием высокопоставленных гостей: глав государств, правительств и дипломатических делегаций. Президентский оркестр и Рота почетного караула традиционно каждый год открывают Фестиваль "Спасская башня".

Раздаются фанфары и барабанный бой в исполнении Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища, и на брусчатку Красной площади выходит Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля ФСО России. Впереди дирижер оркестра заслуженный артист России, полковник Евгений Никитин. Исполняется "Марш энтузиастов" (автор И. Дунаевский). За оркестром чеканя шаг выходит Рота специального караула. В программе оркестра исполняются марши: старинный марш лейб-гвардии Преображенского полка, марш 98-го пехотного Юрьевского полка (автор П. Чайковский), торжественный марш "Привет храброй русской армии" (автор В. Вурм), фанфары на тему "Итальянского каприччио" (автор П. Чайковский) и на тему песни "Пусть всегда будет солнце" (автор. А Островский).

На первый план выходит Рота специального караула и начинает демонстрацию строевых приемов с оружием. "Бойцы" сходятся и расходятся, строят прямоугольные геометрические фигуры и круги, крутят карабины Симонова, выстраиваются в шеренгу и демонстрируют знаменитый прием "Домино". Как всегда, слаженно и эффектно.

И вот все флаги в гости к нам - на Красную площадь Рота специального караула вносит флаги участников Фестиваля, Москвы и самого Фестиваля. Покидают Красную площадь коллективы под "Марш веселых ребят" из кинофильма "Веселые ребята" (автор. И Дунаевский).

Центральный военный оркестр Минобороны России исполняет попурри на темы песен Зацепина и посвящает свое выступление этому гениальному российскому композитору, которому в этом году исполнилось 95 лет. "Если бы я не служил в армии, я бы не стал композитором", - процитировал официальный голос Фестиваля Александр Романов слова Зацепина. На площадь оркестр выходит под песню "Если б я был султан". Неожиданный ход - серьезный военный оркестр и легкомысленная песенка. Но на этом и строится вся музыкальная программа оркестра, в которой есть и юмор, и веселье, и танцы. Далее музыканты исполняют юмористические песни "Остров невезения" и "Волшебник-недоучка", серьезную "Есть только миг", танцевальную "Разговор со счастьем" и прощальную "Маруся". Марусю с юмором изображает один из музыкантов.

В финале программы коллектива на Красную площадь выходит специальный гость Фестиваля народная артистка России Тамара Гвердцители. Она исполняет в сопровождении Центрального военного оркестра Минобороны России песню "Молитва" (музыка и слова Булата Окуджавы). По словам певицы, эту песню она выбрала неслучайно. Сегодня, когда весь мир проживает сложное время, есть смысл обратиться к Господу.

Тамара Гвердцители принимает участие в Фестивале "Спасская башня" с 2015 года. "Для меня большая честь выступать с Центральным военным оркестром", - говорит народная артистка. - "А самым памятным и волнительным было мое первое выступление на Фестивале, когда я работала с Валерием Михайловичем Халиловым. Это одно из самых ценных и важных воспоминаний в моей жизни". Тамара Михайловна также выступит 2 и 3 сентября.

В числе почетных гостей в этот день на трибунах присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Колумбии в Российской Федерации Его превосходительство господин Альфонсо Лопес Кабельеро, Посол Государства Кувейт в Российской Федерации Его превосходительство господин Абудаллазиз Альадвани, атташе по вопросам обороны при Посольстве Арабской Республики Египет в Российской Федерации бригадный генерал Мохамед Ахмед Мостафа Мохамед Салех, атташе по вопросам обороны при Посольстве Итальянской Республики в Российской Федерации дивизионный генерал Роберто Ваначчи.

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит в Москве на Красной площади в формате COVID-free.

ТАСС - официальное информагентство фестиваля.