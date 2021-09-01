Российские вендоры играют ключевую роль в разработке экосистем для цифровой трансформации

Москва, 1 сентября. Практические вопросы применения российских IT-продуктов, их возможности с точки зрения импортозамещения и формирования цифрового суверенитета страны, а также создание соответствующей инфраструктуры обсудили накануне на онлайн-сессии "Цифровая трансформация на российских решениях: быть или не быть?". Дискуссия была организована Деловым клубом Национальной премии "Приоритет-2021" совместно с АРПП "Отечественный софт" в рамах серии мероприятий "Технологии здесь и сейчас". По этому случаю встречу провели на отечественной платформе TrueConf.

"Сфера информационных технологий России на данный момент получила исторический шанс и карт-бланш на развитие. Сейчас активно формируется экосистема российского ПО, именно поэтому мы ввели в этом году еще одну новую номинацию - "Цифровая трансформация", - отметил в приветственном слове к участникам мероприятия председатель Оргкомитета премии "Приоритет-2021" Виталий Расницын.

Как проходит внедрение отечественных импортонезависимых IT-решений в различных отраслях экономики, что мешает провести цифровую трансформацию не в течение десяти лет, а за несколько лет, как адаптируются результаты цифровой трансформации в бизнесе - вот основные вопросы, которые обсудили на онлайн-сессии.

"На сегодняшний день российские вендоры являются основным центром компетенций по разработке совместимых программных продуктов и экосистем для цифровой трансформации. Роль отечественных разработчиков в этом процессе очень значима - как с точки зрения концентрации экспертизы внутри страны, так и экспортного потенциала, создания актуальных тиражируемых решений для внутреннего и внешнего рынков", - прокомментировал модератор онлайн-мероприятия исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин.

Напомним, что продолжается прием заявок VII Национальной премии "Приоритет-2021". Для участников открыты более 20 отраслевых и специальных номинаций, включая новые: "Искусственный интеллект", "Цифровая трансформация", "Аддитивные технологии".

Подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте премии.

Организаторы и партнеры Премии "Приоритет - 2021":

• Организатор Премии - Коммуникационная группа "Деловая лига".

• Оператор Премии - НП "Центр развития общественных коммуникаций".

• Генеральный партнер - ПАО "ГМК "Норильский никель".

• Официальный партнер - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

• Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.