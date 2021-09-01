"РН-Уватнефтегаз" открыл вахтовый жилой комплекс для работников Тямкинского месторождения

ТАСС, 1 сентября. Компания "РН-Уватнефтегаз", которая входит в нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть", ввела в эксплуатацию новый вахтовый жилой комплекс на Тямкинском месторождении, расположенном в Уватском районе Тюменской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ООО "РН-Уватнефтегаз".

Вахтовый жилой комплекс (ВЖК) – крупный социальный объект нефтепромысла, общая площадью застройки превышает 7 тыс. кв. м. Два жилых корпуса соединены теплыми переходами со зданием столовой.

В пресс-службе также уточнили, что в административно-бытовой части здания оборудованы конференц-зал, медицинский кабинет, прачечный блок. Для организации досуга вахтовиков и поддержания физической формы оборудованы спортивный зал с тренажерами, библиотека, бильярдная комната, в холлах установлены телевизоры, в любой точке здания есть возможность подключиться к сети Интернет.

Столовая ВЖК оснащена современным оборудованием для полного цикла приготовления высококалорийного горячего питания, необходимого в северных климатических условиях. Комнаты приема пищи также оборудованы на каждом этаже жилых корпусов.

Общежитие обеспечивается чистой питьевой водой из артезианских скважин. В соответствии с экологическими требованиями сточные воды проходят очистку на специализированном комплексе производительностью 100 куб. м в сутки.

"ООО "РН-Уватнефтегаз", следуя принципам социальной ответственности, создает на месторождениях, в том числе удаленных, комфортные бытовые условия для работников и безопасные условия труда", - сказано в сообщении.

Ранее на Уватском проекте современные общежития были построены для вахтовиков Усть-Тегусского и Кальчинского месторождений, в стадии завершения находится строительство жилого комплекса для работников Протозановского месторождения.

О компании

Компания "РН-Уватнефтегаз", которая в декабре 2021 года отмечает 20 летний юбилей, занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области и ХМАО-Югре.

Уватский проект – один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть". В настоящее время в его состав входят 19 лицензионных участков общей площадью более 25 тыс. кв. км, на территории которых открыто 39 месторождений.

"РН-Уватнефтегаз" неоднократно становился призером престижного Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", в том числе за создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы.