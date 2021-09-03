Росконгресс подписал соглашение о сотрудничестве с Канадской ассоциацией вечной мерзлоты

Москва, 3 сентября. /Росконгресс/. 3 сентября на полях VI Восточного экономического форума (6+) состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и Канадской ассоциацией вечной мерзлоты. В мероприятии приняли участие председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и президент Канадской ассоциации вечной мерзлоты Лукас Аренсон.

Соглашение будет способствовать налаживанию эффективной коммуникации между экспертными сообществами, деловыми и политическими кругами Российской Федерации и Канадской ассоциации вечной мерзлоты.

"В числе приоритетных направлений — развитие общих коммуникационных площадок международного уровня в целях стимулирования межгосударственного взаимодействия в различных областях, закрепление существующих и поиск новых долгосрочных партнерских связей между представителями бизнес-сообществ, диалог по вопросам сотрудничества в инвестиционно-финансовой сфере, экспортно-импортной деятельности, а также в сфере туризма и культурного взаимодействия", – сообщил Александр Стуглев.

Д-р Аренсон добавил: "Для меня большая честь присутствовать здесь, на Восточном экономическом форуме, от имени Канадской ассоциации по вечной мерзлоте и подписать соглашение с Фондом Росконгресс, закрепляющее это новое партнерство. В то время, когда климатическое изменение северных регионов достигло беспрецедентных масштабов, совместные усилия арктических государств в области экономического развития, науки и инженерии играют решающую роль, при этом они также открывают значительные возможности для устойчивого развития. Надеемся на осуществление совместных проектов уже в ближайшем будущем".

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