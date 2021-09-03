Эксперт: MYPRIORITY Basmanny от ГК "Гранель" - один из самых доступных комплексов в ЦАО

Москва, 3 сентября. Аналитики компании Est-a-Tet оценили комплекс MYPRIORITY Basmanny (застройщик - ООО "Специализированный застройщик "Гранель Индустрия", проектная декларация на сайте) как один из самых привлекательных для покупателей недвижимости на первичном рынке ЦАО столицы.

По мнению Романа Родионцева, директора департамента проектного консалтинга Est-a-Tet, основное преимущество MYPRIORITY Basmanny от ГК "Гранель" перед другими новостройками в локации – это доступная цена. "Учитывая класс проекта, расположение в Центральном округе Москвы, а также близость к метро – проект весьма финансово привлекателен, - подчеркнул он, - Например, на начальном этапе строительства квартира площадью 32 кв. м обойдется в 12 млн рублей (380 000 рублейза кв. м), планируемая стоимость после сдачи дома в эксплуатацию - 15-16 млн рублей (470 000-500 000 рублейза кв. м). То есть, за три года выгода составит более 3 млн рублей".

Жилой комплекс возводится в Басманном районе Москвы, в 700 м от метро "Бауманская", рядом с МГТУ имени Баумана и набережной реки Яузы. Общая площадь объекта – 102 тыс. кв. м. Проект предполагает организацию удобного выезда на Третье транспортное кольцо. За 5 мин на автомобиле можно доехать до Садового кольца, за 15 минут – до Кремля.

"MYPRIORITY Basmanny - первый проект компании в бизнес-сегменте, и мы постарались сделать все, чтобы выдержать баланс качества и доступности, - заявил Сергей Нюхалов, заместитель директора по продажам ГК "Гранель". - Авторский архитектурный проект жилого комплекса разработан ведущим бюро BADR5, для жителей предусмотрена современные высокотехнологичные инженерия и оборудование. Концептуальное благоустройство и игровое пространство для детей будет создано ведущими европейскими производителями специально для MYPRIORITY Basmanny". Цены на квартиры в жилом комплексе начинаются от 12,9 млн рублей.

"В данной локации среди старого жилого фонда проект с подобными характеристиками является уникальным, поэтому приобретение недвижимости в комплексе может быть привлекательным, как для дальнейшей сдачи в аренду, так и для инвестиций", - отметил Роман Родионцев.

Басманный район считается одним из самых престижных районов Москвы, это обусловлено центральной локацией, уникальной архитектурой, близостью к историческим достопримечательностям столицы. При этом по сравнению с другими районами ЦАО отличается ценой в меньшую сторону, что, несомненно, привлекательно для покупателей. По данным Est-a-Tet, средняя цена на жилую недвижимость в районе составляет 497,7 тыс. рублей за кв. м.

Басманный комфортен для проживания: транспортная доступность, насыщенная инфраструктура (магазины, образовательные учреждения, рестораны, медицина и т.д.), тихий и чистый район. В его пределах расположено около 20 вузов. Среди них – самые уважаемые в России (МГТУ им. Баумана, МГЮА и др.), исторические памятники и места для досуга (театр Табакова, Винзавод, Artplay, усадьбы). На территории Басманного расположено около 10 станций метро, а также Курский вокзал. В районе много социальной инфраструктуры: детские сады, школы, поликлиники, в том числе одна из лучших поликлиник Москвы – от РЖД у метро "Красные ворота".

В комплексе MYPRIORITY Basmanny представлены квартиры от одной до пяти комнат, площадью от 28,9 до 112,2 кв. м. Можно приобрести жилье без отделки или с чистовой дизайнерской отделкой. Архитекторы разработали удобные и разнообразные планировки евроформата, позволяющие максимально эргономично использовать пространство квартиры и выделить разные функциональные зоны, в том числе гардеробную, кабинет, игровую. Комнаты будут наполнены светом за счет большого количества окон, увеличенной площади остекления, а также наличия во многих квартирах балконов.

Также, немаловажным преимуществом будет считаться плотность застройки. В ЖК MYPRIORITY Basmanny достаточное расстояние между корпусами, а также зон для прогулок и отдыха жителей.