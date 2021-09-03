В Петербурге планируют создать кластер по разработке и производству электроники

Москва, 3 сентября. Промышленный кластер по разработке и производству электроники планируют создать в Петербурге в промзоне "Обухово". Кластер должен появиться на базе нового радиоэлектронного завода компании "Макро групп", рассказал председатель совета директоров предприятия Дмитрий Велеславов на конференции в пресс-центре ТАСС в четверг.

"Мы приняли принципиальное решение, что на базе этой площадки, после первого этапа, на следующем этапе мы создадим кластер. Рабочее название - "Парк высоких технологий". Сейчас мы локализовали сборку электронных изделий, но, чтобы делать весь комплекс радиоэлектроники, нужно иметь еще и пласт автоматы, высокоточную металлообработку", - сказал Велеславов.

Завод радиоэлектроники "Макро ЕМС" компании "Макро групп" после запуска 15 сентября рассчитывает загрузить свои производственные мощности на 25-30%. Основной продукцией высокотехнологичного предприятия станут материнские платы для компьютеров различных типов, системы хранения данных, комплектующие в сфере телекоммуникаций и промышленной автоматики. В планах компании выйти на загруженность мощностей в 70-80%. При этом сами мощности "Макро ЕМС" позволяют производить компании при максимальной загрузке до 500 тыс. компьютерных плат или до 10 млн твердотельных карт памяти (SSD) в год.

"На заводе все сделано для того, чтобы производить электронику высокого класса, с той культурой производства, которая присутствует в Европе или в Штатах. <…> Мы планируем, что порядка 10% рынка мы сможем освоить", - отметил Велеславов.

Импортозамещение в сфере электроники

Данное предприятие в Санкт-Петербурге имеет большое значение в процессе импортозамещения в сфере электроники, отметил на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. По его словам, "Макро групп" - одна из первых изначально дистрибьютерских компаний в сфере электроники, которая капитально вложилась в создание отечественного производства.

"Если говорить о роли государственного регулирования, курса на импортозамещение, то все же компания инвестирует сейчас с большим риском для себя. Пока регулирование не выстроено настолько четко, чтобы заложиться, что завтра будет спрос для загрузки всех этих предприятий. Здесь расчет на то, что государство все-таки выдержит взятую линию и доведет регуляторику до ума", - сказал Покровский.

Уже в сентябре дистрибьюторская компания 3Logic Group подпишет с заводом контракт на производство двухпроцессорных плат для серверов, рассказал на пресс-конференции ее коммерческий директор Михаил Шаповалов. По его словам, для создания изделий такого уровня сложности существует очень небольшое число предприятий, что повышает значимость коммерческого завода "Макро ЕМС" для российского рынка.

"Импортозамещение — это не цель, замещение ради замещения, это стимул сделать производство эффективным. А эффективность — это всегда серийность - кооперация, выход на международные рынки. Импортозамещение — это ступенька для коммерческих компаний, а коммерческий менеджмент всегда более эффективный. Государственные ресурсы большие, но зарегулированные и инертные", - отметил Шаповалов.

Стимулирование экспорта

"Есть два кита - импортозамещение и стимулирование несырьевого экспорта", - сказал председатель совета директоров "Макро групп" на пресс-конференции.

По его словам, сейчас компания уже поставляет комплектующие в Белоруссию и Казахстан, однако в планах предприятия выйти на европейский рынок. На данный момент ведутся переговоры с немецкими и чешскими компаниями. В частности, обсуждается локализация на новом заводе производства комплектующих для компании Bosch.

Строительство завода "Макро ЕМС" было профинансировано в том числе "Фондом развития промышленности", относящегося к ВЭБ.РФ, с целью содействия в выходе на внутренние и внешние рынки отечественной электронной продукции. Согласно планам предприятия, по словам Дмитрия Велеславова, через 3-5 лет производство российской электроники на заводе должно окупить все вложенные в него средства.