В Нарьян-Маре открылись Дни реки Печоры

ТАСС, 3 сентября. Дни реки Печоры открылись в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ, НАО) в пятницу заседанием круглого стола "Сохранение уникальных водных объектов".

"В округе мы называем Печору нашей кормилицей, - сказал губернатор НАО Юрий Бездудный, открывая круглый стол. – Она является местом обитания и нереста ценных пород рыб. Для многих населенных пунктов это источник водоснабжения. И, конечно, Печора - транспортная артерия, связывающая многие населенные пункты".

Как отметил глава региона, Дни реки Печоры проводятся в НАО впервые, их цель - привлечение внимания к проблемам северных рек. Среди мер по их оздоровлению Бездудный назвал необходимость дноуглубления и очистку берегов от накопленного мусора, воспроизводство биологических ресурсов, защиту от загрязнения, в первую очередь, от нефтеразливов.

По итогам круглого стола был создан оргкомитет, которому поручили подготовку межрегионального экологического форума в 2022 году. Его проведут в День реки Печоры, дату нового праздника назовут в ходе опроса сами жители округа.

В работе круглого стола приняли участие представители окружных органов власти, Росрыболовства, Федерального агентства водных ресурсов, Росприроднадзора, Росгидромета, природопользователи, экологи, студенты.

В рамках Дней реки Печоры запланирована череда эколого-культурных мероприятий, главным из которых станет акция "Чистая Арктика" - по уборке мусора на берегах Печоры и в пригороде Нарьян-Мара.

Река Печора является крупнейшей рекой Европейского Севера, ее длина 1 809 км. Берет начало на Северном Урале и впадает в Печорское море, образуя дельту шириной 45 км. Протекает по территории двух регионов – Республике Коми и Ненецкому автономному округу. В Печоре водится 32 вида рыб, самые ценные – нельма и семга. Также в ее бассейне обитает 198 видов птиц, многие из которых - краснокнижные.