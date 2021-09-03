В ПСБ заявили о готовности включиться в работу по продвижению в России импакт-проектов

ТАСС, 3 сентября. Промсвязьбанк (ПСБ) готов стать площадкой для продвижения в России импакт-проектов, заявил заместитель председателя банка Антон Дроздов, выступивший на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2021).

Дроздов отметил, что для масштабирования количества и качества импакт-проектов необходимо объяснить их суть всем сторонам, убедить, что именно такие проекты обречены на успех.

"ПСБ готов принять активное участие в этой работе, став оператором и площадкой для структурирования импакт-проектов и участвуя в разработке нормативной правовой базы для их развития и продвижения", - сказал он.

В своем выступлении на сессии "Импакт-инвестиции. Готово ли государство доверить частным партнерам решение социальных задач?" Дроздов выразил мнение, что пандемия показала необходимость импакт-проектов как новой модели государственно-частного партнерства. Эти проекты нацелены на реализацию национальных целей и требуют внебюджетных инвестиций, их результат выражается в количественных и качественных показателях социального эффекта для общества, а метрики стоимости напрямую связаны с финальными целями реализуемой программы, отметил он.

Топ-менеджер ПСБ добавил, что инвесторы в первую очередь заинтересованы в доходности проекта, а государство - в социальном эффекте, поэтому на этапе развития механизмов реализации подобных проектов необходимы агенты, которыми могут становиться банки. "Инвесторы не готовы отказаться от принципа возвратности, но уже настроены думать о социальной ответственности, поэтому одним из наиболее актуальных механизмов по привлечению частного капитала в проекты социального воздействия являются social impact bonds, то есть социальные облигации", - пояснил он.

По мнению Дроздова, импакт-проекты являются новыми инструментами капитализации для социальных перемен, а эффективное взаимодействие частного сектора и государства - залогом успешного привлечения инвестиций в подобные проекты и прозрачности распределения государственных средств. Он добавил, что в целом в мире насчитывается не более 200 импакт-проектов, они реализуются в 30 странах.