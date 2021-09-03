МТС внедрила "умное" видеонаблюдение в COVID-госпитале во Владивостоке

ТАСС, 3 сентября. МТС реализовала проект по установке системы интеллектуального видеонаблюдения в "красной зоне" Дальзаводской больницы для лечения COVID-19 во Владивостоке. Оператор установил на входе в "красную зону" IP-камеры с распознанием лиц, которые ведут подсчет пациентов, поступивших в больницу, распознают лица и контролируют время прохождения первичного осмотра перед госпитализацией.

Данные с камер попадают на закрытый сервер больницы, где установлено специальное ПО, который анализирует полученную информацию и формирует отчет по посещаемости с указанием времени осмотра по каждому пациенту. Благодаря этим данным, можно выявить "узкие" места, где время пребывания пациента превышено, и скорректировать процесс обследования.

"Пример использования видеонаблюдения для такой социально важной области как медицина демонстрирует, насколько универсальны и легко применимы цифровые технологии в любой сфере", - прокомментировала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Она напомнила, что это уже второй масштабный проект за год, реализованный МТС в Приморье. Ранее компания установила "умные камеры" в девяти новых скверах Владивостока, они осуществляют подсчёт количества посетителей.

Главврач Владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая отметила важность оптимизации обследования и госпитализации пациентов с COVID-19. "Существуют нормативы времени обследования каждого пациента, чтобы как можно быстрее, сделать необходимые исследования, поставить диагноз, незамедлительно назначить лечение и начать работу со следующими пациентами. Современные информационные технологии в этом, действительно, могут помочь", - резюмировала Новицкая.