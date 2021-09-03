"Аэрофлот" начислил более 60 млн миль вакцинированным от COVID-19 пассажирам

ТАСС, 3 сентября. Компания "Аэрофлот" начислила более 60 млн миль в рамках акции "Мили вакцинации" первым 6052 пассажирам, которые сделали прививку от COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

"Аэрофлот начислил более 60 000 000 миль в рамках акции "Мили вакцинации" первым 6052 пассажирам, которые сделали прививку от COVID-19. Всего в рамках акции, стартовавшей 15 мая, участникам будет начислено 100 000 000 миль", - сказано в сообщении.

По условиям акции первые 10 тыс пассажиров, сделавших прививку от коронавируса, смогут получить 10 тыс бонусных миль от компании. Для этого нужно быть участником программы "Аэрофлот Бонус", пройти полный курс вакцинации и совершить перелёт. Как отмечено в сообщении, участвовать могут только лица старше 18 лет.

В компании пояснили, что на 10 тыс миль можно оформить билет из Москвы в Сочи, Симферополь, Анапу, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород. Кроме того, их можно использовать на повышение класса обслуживания, на парковку в аэропорту "Шереметьево", а также на товары из "Каталога премий" программы "Аэрофлот Бонус".

"Аэрофлот" стал первой российской авиакомпанией, которая запустила программу поощрения вакцинировавшихся пассажиров, отмечает пресс-служба. Также в компании действует программа поощрения для сотрудников. Каждому работнику, прошедшему полную вакцинацию от коронавируса, предоставляется дополнительный оплачиваемый день отпуска. Полный курс вакцинации уже прошли 75% сотрудников Аэрофлота, это более 13 000 человек.