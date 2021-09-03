Российская секция Международного совета по детской книге создала конгресс-платформу

ТАСС, 3 сентября. С 10 по 12 сентября 2021 года в Москве пройдет 37-й Всемирный Конгресс Международного совета по детской книге (IBBY) (18+). Он впервые состоится в гибридном формате: часть событий пройдет онлайн, часть - оффлайн. Специально для мероприятия российские организаторы разработали уникальную платформу: IBBY.online.org (18+), которая представляет собой виртуальный конгресс-центр.

"IBBY.online.org - первая интернет-платформа, разработанная для решения задач 37-го Конгресса IBBY. При ее создании российские коллеги стремились предугадать все сложности, с которыми могут столкнуться участники Конгресса. Эти разработки, несомненно, в дальнейшем войдут в основу организации мероприятий онлайн-формата следующих Конгрессов IBBY", - рассказывает Президент IBBY Чжан Минчжоу.

Круглые столы, сессионные заседания, лекции, выставки, церемонии награждения - за три дня на платформе пройдут трансляции десятков событий. Технические возможности платформы позволяют транслировать до восьми мероприятий одновременно. На Конгрессе выступит более 270 спикеров: детских писателей, переводчиков, иллюстраторов, издателей, специалистов по детской литературе со всего мира.

Самые важные события в режиме реального времени на платформе планируется переводить на пять языков: русский, английский, китайский, арабский и испанский. На Конгрессе будут работать более 100 переводчиков.

Специально для стран восьмой категории (система категорий платежеспособности по взносам в IBBY) разработчиками была предусмотрена возможность бесплатного подключения к платформе представителей Пакистана, Ирана, Африки, Латинской Америки. Это стало возможным, поскольку проведение Конгресса было поддержано Правительством РФ.

Помимо индивидуальных пользователей к платформе могут подключиться целые организации (например, библиотеки), что существенно увеличивает аудиторию участников.

На платформе каждый участник Конгресса - спикер или слушатель - получит пароль от личного кабинета. В нем он будет иметь возможность создать индивидуальное расписание интересных для себя событий Конгресса. Также он сможет общаться в общих чатах с другими участниками и написать лично тому или иному спикеру.

На платформе участникам Конгресса предоставляется виртуальная папка, в которой будут находиться специальный выпуск журнала Bookbird на русском и английском языках, каталог с 30 наиболее интересными издательскими проектами, журнал "Книжная индустрия" с аналитикой книжных рынков и другие материалы. В эту же папку спикеры будут загружать тезисы своих выступлений.

Платформа со всеми записанными материалами будет доступна участникам Конгресса в течение месяца с момента его завершения.

ТАСС - информационный партнер 37-го Всемирного конгресса Международного совета по детской книге.