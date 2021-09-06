Челябинская область вошла в ТОП-4 регионов РФ с наибольшим показателем промэкспорта

ТАСС, 6 сентября. Челябинская область с показателем $2,9 млрд заняла четвертую строчку рейтинга лучших регионов по развитию экспортного потенциала, составленного Минпромторгом РФ. Глава министерства Денис Мантуров представил его на прошедшем под его председательством заседании Координационного совета по промышленности в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Нам нужно превзойти уровень в $230 с лишним млрд, из них 185 должны приходится на промышленные товары и около 50 млрд - на продукцию АПК. Чтобы этого добиться, большое значение будет иметь, насколько успешно мы будем работать по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", - отметил Мантуров.

По словам главы региона Алексея Текслера, еще два года назад в Челябинской области не было министерства промышленности. "Считаю, что это было ошибкой. Первое, что я сделал, когда пришел в регион в 2019 году, возобновил работу министерства промышленности Челябинской области. Я считаю, что это было абсолютно верным, правильным решением", - сказал ранее Текслер. Тогда же он поставил ряд задач по развитию промышленности областному минпрому. Среди них создание площадки для общения между промышленниками и правительством региона, популяризация государственной информационной системы промышленности, реализация нацпроектов "Производительность труда" и "Международная кооперация и экспорт", развитие системы внутриобластной и межрегиональной кооперации, оказание господдержки развитию высокотехнологичных и импортозамещающих производств. Реализация этих задач привела область в десятку пилотной версии рейтинга Минпромторга.

Ранее в ходе награждения победителей окружного этапа конкурса "Экспортер года" глава региона отмечал, что традиционно большая часть экспорта Южного Урала приходится на металлургию и машиностроение. "Тем не менее, мы имеем серьезный задел в агропромышленном комплексе, в экспорте высоких технологий, медицинского оборудования и в других сферах. Диверсификация экспорта по-прежнему для нас остается одной из приоритетных задач, наряду с увеличением экспорта. Вместе с Российским экспортным центром мы ставим перед собой задачу сформировать программу экспортного развития региона", - резюмировал губернатор.

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий добавил, что одна из ключевых задач региона - помощь промышленным предприятиям, включая малые и средние организации, в освоении новых внутренних и внешних рынков сбыта - успешно решается, в первую очередь, за счет системного привлечения южноуральских промышленников к участию в Корпоративной программе повышения конкурентоспособности (КППК). Если в 2019 году на участие в ней от предприятий области поступило 14 заявок, в 2020 - 22, то в текущем году запланировано не менее 30 заявок нарастающим итогом. Для увеличения числа предприятий, вовлеченных в реализацию КППК, областной министр предложил рассмотреть возможность снизить долю планируемой выручки от экспорта продукции. Сейчас она составляет 30%.

Обновление дорожных карт

В июле глава правительства РФ Михаил Мишустин высоко оценил работу обновленного механизма по трансформации делового климата в России. По его словам, прошлогодние факторы риска в экономике сохраняются, но останавливаться на достигнутых результатах нельзя. "Необходимо двигаться дальше, нужно инкорпорировать стратегические инициативы в действующие дорожные карты, готовить новые проекты, чтобы развитие нашей экономики укрепилось", - сказал премьер-министр.

По его словам, будут актуализированы дорожные карты по направлениям экспорта товаров и услуг и интеллектуальной собственности. "Рассматриваем вопрос о добавлении новых направлений, это реинжиниринг правил промышленного строительства и развитие предпринимательства в сфере туризма. Разумеется, как обратил внимание президент, надо продолжать реализовывать все ранее принятые решения по трансформации делового климата", - резюмировал глава кабмина.