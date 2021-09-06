На форуме "Время образования" презентовали лучшие практики трансформации образования

ТАСС, 6 сентября. На форуме "Время образования" (0+) представители Московской и Свердловской областей, Алтайского и Пермского края, Республики Чечня и города Санкт-Петербурга рассказали о региональных особенностях и достижениях в области цифровизации системы образования в общеобразовательных учреждениях и организациях СПО, создания центров дополнительного образования и подготовки педагогов. Каждый опыт оказался по своему уникален и достоин масштабирования в других регионах России.

Министр образования Московской области Илья Бронштейн поделился опытом внедрения передовых технологий в региональную образовательную систему, без которых невозможно говорить о внедрении эффективных управленческих решений. Экосистема цифровых инструментов "Школьный портал Московской области" позволяет дистанционно осуществить запись в дошкольное учреждение, в школу, в центры дополнительного образования, запись на ОГЭ и ЕГЭ, подать документы в колледжи и вузы, а управленцам - формировать аналитические отчеты и с помощью сервиса "ОКО" управлять качеством образования. "Услуга должна уйти из содержания в административную деятельность, которую оказывает государство в электронном виде", - заключил министр.

Михаил Пучков, заместитель председателя Комитета по образованию г. Санкт-Петербург, рассказывая о практике создания сети центров цифрового образования на базе школ (IT-кубы, кванториумы и проч.) в рамках нацпроекта "Образование", отметил, что каждый центр может работать как в сфере дополнительного образования детей, так и в области реализации основных образовательных программ. "С 2019 года создано 11 отдельных центров в разных районах Санкт-Петербурга, а к 2024 году их будет 32", - поделился планами чиновник. Кадровый состав для таких центров проходит подготовку заранее, что ускоряет процесс запуска и облегчает его материально-технического и единое методическое обеспечение.

В основе региональной модели воспитания молодежи Алтайского края, по словам Светланы Говорухиной, врио министра образования и науки, - самоопределение и профориентация учеников с акцентом на системность работы на всех уровнях образования и командно-проектную деятельность. Особое внимание уделяется истории и культуре Алтайского края, включая разработку научно-методических и edutainment-материалов. Благодаря внедрению данной модели за последние пять лет уже появились интересные проекты в области предпринимательства в рамках программы АСИ "Кадры будущего", открылось более 500 точек роста, восемь кванториумов и пять IT-кубов и т.д.

Лариса Хусайнова, руководитель центра продуктивного образования "Эковерситет" Чеченского государственного педагогического университета, рассказывая о причинах создания центра для выпускников педвуза, отметила, что классный руководитель работает не с регламентом, а с компетенциями, поэтому он должен владеть метанавыками - уметь слышать и слушать, позволять детям проявлять себя, быть толерантным к непохожести, различиям. Методологической основой программы взаимодействия молодого специалиста с ребенком стал экосистемный подход, действующий на принципах сотрудничества.

О цифровизации деятельности образовательных организаций и программ среднего профобразования рассказал Николай Вяткин, начальник отдела управления проектной деятельностью и цифрового развития Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Особенность созданного единого цифрового пространства системы образования Свердловской области в том, что оно успешно работает с любой федеральной информационной системой. По сути, это центральная база данных, объединяющая 130 профессиональных и общеобразовательных организаций и позволяющая оперативно и наглядно анализировать закономерности и взаимосвязи. В качестве критерия успешной цифровой трансформации системы образования спикер назвал успешное сокращение отчетности на всех уровнях.

Екатерина Черепанова, заместитель министра образования Пермского края, рассказала об электронной пермской образовательной системе (ЭПОС), которая развивается как единое информационное пространство. Помимо электронных дневников, библиотеки с учебным контентом, информационного портала, единой платформы для записи на услуги допобразования и базы с отчетами, она включает в себя информационную систему "Траектория", созданную на базе различных ведомств для профилактики детского и семейного неблагополучия. Аккумулируя в себе все данные межведомственного взаимодействия, платформа выдает алгоритм действий в случае, если ребенок приближается к социально неблагополучному положению. На платформе зарегистрированы все образовательные учреждения области и более 320 тыс. учеников.

Российский международный форум "Время образования" проходил 27 августа, его организатором выступило Министерство Просвещения РФ при поддержке Правительства Московской области. В мероприятии приняли участие Сергей Кравцов, министр просвещения РФ, Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и другие представители сферы образования и эксперты.

Мероприятие, проходившее в гибридном формате, посетило 23 тыс. участников из всех 85 регионов России, а также из 13 зарубежных стран. 20 треков программы в пяти тематических кластерах - "Время образования", "Педагогика нового времени", "Трансформация управления образованием", "Семья в современном мире" и "Урок в современном мире" - одновременно проходили офлайн и транслировались онлайн, позволив каждому выбрать интересную дискуссию. Трансляцию и запись Форума в социальных сетях Министерства просвещения посмотрели более 1 млн раз. Полная программа форума "Время образования" опубликована на сайте. Для доступа к записи трансляций необходимо пройти регистрацию.

ТАСС - информационный партнер Форума.