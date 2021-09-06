ММК реализует крупный экологический проект в сталеплавильном производстве

ТАСС, 6 сентября. В электросталеплавильном цехе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) продолжается строительство пылегазоулавливающей установки для дуговой электросталеплавильной печи №1 (ДСП-1) производительностью 2,4 млн кубометров в час и газоотводящих трактов электродуговых печей ДСП-1 и ДСП-2. Общие инвестиции в проект составят 2,7 млрд рублей, сообщили в понедельник в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Строительство новой установки позволит вдвое увеличить мощность газоочистки (до 4,6 млн кубометров в час) и полностью исключит видимые выбросы. Воздух будет очищаться до концентрации менее десяти миллиграммов на метр кубический, что соответствует наилучшим доступным технологиям в мире. Экологический эффект после реализации проекта в ЭСПЦ будет способствовать снижению вредных выбросов на 300 тонн в год. Завершение полного цикла строительно-монтажных работ и пуск нового оборудования запланированы на середину 2022 года.

Проект, реализуемый совместно с итальянской фирмой Danieli, которая поставляет контрактное оборудование, стартовал в 2020 году. Генеральным подрядчиком выступает АО "Прокатмонтаж". В настоящий момент завершены все проектные и подготовительные работы по реконструкции пылегазоулавливающих установок дуговых сталеплавильных печей №№ 1 и 2, полным ходом идет первый этап реализации проекта, включающий в себя демонтаж старого оборудования и монтаж новых пылеочистных и пылеулавливающих систем.

Это не первый экологический проект в электросталеплавильном цехе ПАО "ММК". В 2017 году там были заменены две устаревшие газоочистки мокрого типа № 32 и № 33 на современные – сухого типа, предназначенные для улавливания, охлаждения и очистки дымовых газов, образующихся в результате работы двухванного сталеплавильного агрегата № 32, а также неорганизованных выбросов, которые до этого не попадали в газоотводящий тракт.

"Модернизация существующих и строительство новых природоохранных сооружений – важная часть экологической программы ПАО "ММК", реализуемой в рамках стратегической инициативы компании "Чистый город". Цель предпринимаемых мер – внедрение наилучших доступных технологий для снижения вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности технологических процессов", - сказано в сообщении комбината.