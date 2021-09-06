Стратегии для любого инвестора: УК "Открытие" запустила пять новых биржевых фондов

ТАСС, 6 сентября. Управляющая компания "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") 6 сентября запустила пять новых биржевых фондов и сформировала линейку БПИФ, ориентированную на ключевые сектора мировой экономики. Фонды позволяют клиентам заработать на росте ценных бумаг успешных европейских, американских и азиатских компаний. Инвестировать можно в готовые портфели акций и облигаций ведущих эмитентов России, США, Европы и Азии. Паи фондов обращаются на Московской бирже и доступны к приобретению по цене до 100 рублей в торговых приложениях брокера по указанным у каждого фонда тикерам.

Линейка биржевых фондов УК "Открытие" покрывает основные потребности всех категорий инвесторов. В неё вошли разные типы стратегий, в том числе ориентированные на акции ведущих компаний США, Азии, Европы и РФ, а также облигации США и России, а именно БПИФ:

"Открытие – Акции РФ" (OPNR)

"Открытие – Облигации РФ" (OPNB)

"Открытие – Акции США" (OPNS)

"Открытие – Облигации США" (OPNU)

"Открытие – Акции Европы" (OPNE)

"Открытие – Акции Азии" (OPNA)

"Открытие – Всепогодный" (OPNW)

УК "Открытие" сформировала линейку таким образом, чтобы каждый инвестор мог выбрать фонд, отвечающий его запросам: фонды ориентированы на различные классы активов и валюты инвестирования, широкое географическое покрытие, а также на разный уровень риска.

Выбрав линейку УК "Открытие", клиенты смогут без статуса квалифицированного инвестора:

инвестировать с 10:00 до 23:50 по московскому времени;

сэкономить на конвертации валют (паи всех фондов доступны в том числе и в рублях);

получить налоговый вычет при покупке на ИИС;

освободить доход от налога при владении паями более трёх лет;

собрать диверсифицированный портфель из консервативных, сбалансированных и рисковых стратегий.

"Запуская линейку БПИФ, мы расширяем границы и предоставляем как опытным инвесторам, так и новичкам возможность выбрать наиболее подходящую для себя стратегию инвестирования без каких-либо ограничений. Мы уверены, что инвесторы оценят преимущества каждого из продуктов в отдельности и синергический эффект от инвестиций во все биржевые фонды УК "Открытие" в совокупном портфеле" - сообщил генеральный директор УК "Открытие" Константин Федулинский.

Ознакомиться с информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законодательством, а также с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию можно на сайте ООО УК "ОТКРЫТИЕ".