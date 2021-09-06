На финале Всероссийского квиз-марафона общество "Знание" объявило о запуске "Лиги Знаний"

ТАСС, 6 сентября. В Москве завершился финал Всероссийского квиз-марафона (0+) Российского общества "Знание". Сто лучших команд из 66 городов, от Смоленска до Владивостока, соревновались за звание победителей интеллектуальной викторины, которая уже вошла в Книгу рекордов России. 15 лучших команд из Уфы, Тольятти, Владивостока, Балаково, Калуги, Йошкар-Олы, Казани, Саратова, Москвы и Санкт-Петербурга получили главный приз - "Путешествие мечты". Они смогут отправиться в любое из предложенных уникальных мест нашей страны: на Байкал, Камчатку, в Карелию, на Алтай или плато Путорана. Первое место заняла команда из Москвы "Все не влезли", второе место - команда из Омска "Омзг", третье место заняли игроки московской команды "Первая сборная". Остальные финалисты приехали.

Участники финальной игры отвечали на вопросы в семи категориях: отечественная история, география, наука, техника, искусство, культура и спорт. Самые сложные вопросы, составляющие особый раунд "хардкор", игрокам задавали магистры игры "Что? Где? Когда?": обладатель Бриллиантовой совы, шестикратный обладатель Хрустальной совы Александр Друзь, двукратный обладатель Хрустальной совы Елизавета Овдеенко и капитан клуба "Что? Где? Когда?", обладатель Хрустальной совы Борис Белозёров.

Участники финала квиз-марафона отметили качественные вопросы, ценные призы и продуманную организацию.

"Мы довольны. Такие победы - это почетно. Память на всю жизнь. И стимул развиваться интеллектуально дальше", - признался капитан победившей команды "Все не влезли" Сергей Лютый.

"Честно говоря, больше всего удивило качество вопросов, таких интересных на квизах мы раньше не слышали, а мы давно играем. А какой накал борьбы? До последнего вопроса. Мы не ожидали, что нас наградят таким ценным призом – поездкой в одну из жемчужин России. Это была наша мечта, и она осуществилась благодаря нашим знаниям. Получается, что не зря учились и читали", - рассказал Ринат Сибаев, капитан команды "Первая сборная", занявшей третье место.

На церемонии награждения победителей первый заместитель генерального директора общества "Знание" Дмитрий Рыбальченко объявил о запуске нового интеллектуального турнира - "Лиги Знаний".

"Сегодня мы анонсировали новый проект - "Лигу Знаний" (0+). Это новое сообщество активных, любознательных людей со всей страны, которые стремятся развиваться, узнавать новое и делиться своими знаниями. Быть эрудированным, учиться и узнавать новое сейчас стало модным, это важный современный тренд, и мы рады, что общество "Знание" становится частью этого движения, предлагает собственный формат для объединения интеллектуалов", - сказал первый заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Дмитрий Рыбальченко.

Новый турнир объединит интеллектуалов по всей стране и станет ежегодным. Первая отборочная игра состоится уже 25 сентября. Подробнее о правилах участия – на сайте общества "Знание".

Победители игр получат сертификаты на поездки по всей России, а главным призом станет "Путешествие мечты" в любое из уникальных мест нашей страны: на Байкал, Камчатку, в Карелию, на Алтай или Плато Путорана. Также все участники получат баллы проекта "Другое дело", которые смогут обменять на бонусы от партнеров.