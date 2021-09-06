Выставка "Романовы" открылась в Туле при поддержке Промсвязьбанка

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Выставка "Романовы" (6+), посвященная истории русской царской династии, открылась в филиале Государственного исторического музея в Туле при поддержке Промсвязьбанка (ПСБ). Об этом сказано в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы компании, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"В филиале Государственного исторического музея в Туле при поддержке ПСБ открылась выставка "Романовы", посвященная истории знаменитой царской династии. На ней представлены семейные ценности Романовых, их портреты, исторические документы и артефакты, ордена и медали, оружие, изделия тульских мастеров, которые они коллекционировали, памятники прикладного искусства из фондов Исторического музея", - сказано в сообщении.

Часть экспонатов - а это порядка 400 предметов - доставлены в регион из Государственного исторического музея. По словам его директора Алексея Левыкина, которого цитирует пресс-служба, нынешняя выставка уже вторая, что открывается в филиале Исторического музея в Туле.

Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков, слова которого также приводятся в сообщении, сказал, что поддержка отечественных музеев в их просветительской работе стала доброй традицией для банка. "Мы высоко ценим тот вклад, который вносит Государственный исторический музей в популяризацию российского историко-культурного наследия. Уверен, выставка вызовет большой интерес не только у жителей Тулы, но и у гостей города, станет заметным событием культурной жизни региона и страны", - заключил Петр Фрадков.

"Благодаря поддержке банка ПСБ мы смогли привезти в Тулу великолепную коллекцию, представляющую три века российской истории. Уверен, что выставка будет интересна тулякам и гостям города. Тула, оружейная столица России, никогда не была обделена вниманием царственных особ и обязательно входила в маршруты больших путешествий российских монархов", - отметил Левыкин.

Сообщается также, что в церемонии открытия помимо председателя Промсязьбанка, директора Государственного исторического музея, участие приняли губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, генеральный директор Императорского Тульского оружейного завода Илья Курилов, митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Они и стали первыми посетителями выставки.