Участники лектория от ТюмГУ обсудят глобальные вызовы в условиях нового энергоперехода

ТАСС, 7 сентября. Тюменский госуниверситет как драйвер развития экономики региона выступает организатором уникального лектория "Энергия будущего: среда, технологии, человек" (6+). Совместный с индустриальным партнером вуза – ПАО "СИБУР", проект пройдет 14 – 16 сентября в рамках Тюменского нефтегазового форума.

Каждый день деловой программы лектория посвящен тематическим трекам :

14 сентября – "Окружающая среда – энергия будущего",

15 сентября – "Люди и человеческий капитал - энергия изменений",

16 сентября – "Новые технологии в индустрии - энергия роста".

Участников ждут лекции ведущих ученых и экспертов о будущем топливно-энергетического комплекса, рисках и вызовах нового энергоперехода, трансформации технологий, бизнес-моделей и целых секторов экономики.

Ключевыми спикерами выступят :

Николай Дурманов , заместитель директора по развитию Института X-BIO ТюмГУ, специальный представитель Минобрнауки РФ по вопросам биологической и экологической безопасности, лекция "Карбоновые полигоны и другие климатические проекты: российский и международный опыт" ;

, заместитель директора по развитию Института X-BIO ТюмГУ, специальный представитель Минобрнауки РФ по вопросам биологической и экологической безопасности, лекция ; Вениамин Кизеев , к.э.н., член правления ассоциации управления проектами "СОВНЕТ", лекция "Человеческий капитал в проектном мире" ;

, к.э.н., член правления ассоциации управления проектами "СОВНЕТ", лекция ; Павел Лукша , к.э.н., профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО, эксперт Центра трансформации образования СКОЛКОВО, лекция "Цифровая трансформация и не только: что определяет компетенции и управленческие модели будущего" ;

, к.э.н., профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО, эксперт Центра трансформации образования СКОЛКОВО, лекция ; Максим Кисилев , PhD, генеральный директор АНО "Развитие человеческого капитала" Правительства Москвы, лекция "Человеческий капитал, предпринимательство и будущее: новые императивы в развитии образования" ;

, PhD, генеральный директор АНО "Развитие человеческого капитала" Правительства Москвы, лекция ; Валерий Крюков , академик РАН, д.э.н., профессор, директор ИЭОПП СО РАН (г. Новосибирск), лекция "Экономика Западной Сибири в контексте решения задач устойчивого эколого-, социально-, экономического развития" ;

, академик РАН, д.э.н., профессор, директор ИЭОПП СО РАН (г. Новосибирск), лекция ; Евгений Вдовин , д ф-м. н., профессор РАН, директор Международного математического центра Института математики имени С. Л. Соболева СО РАН, лекция "Переход к зеленой энергетике: Вызовы и возможности для ТЭК, роль научно-образовательного комплекса и новые форматы сотрудничества" ;

, д ф-м. н., профессор РАН, директор Международного математического центра Института математики имени С. Л. Соболева СО РАН, лекция ; Олег Хархордин , доктор философии (Ph.D, University of California, Berkeley), профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, основатель и руководитель исследовательского центра Res Publica (ЕУСПб), лекция "Контракт с природой. Философия климата и человека" ;

, доктор философии (Ph.D, University of California, Berkeley), профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, основатель и руководитель исследовательского центра Res Publica (ЕУСПб), лекция ; Марк Кукушкин, бизнес-тренер, преподаватель ВШЭ, эксперт в области ораторского искусства и публичных выступлений, лекция "Цифровой шторм и Земля Живых: люди и культура новой эпохи".

Важнейшими составляющими программы лектория станут также три панельные дискуссии , которые объединят ученых и представителей индустрий, среди которых ПАО "Сибур", ООО "Газпромнефть-Развитие", Газпромнефть НТЦ, ООО "Тюменьнефтегазпроект".

Проект программы лектория "Энергия будущего: среда, технологии, человек".