Гастроли спектакля "12" с участием Никиты Михалкова состоятся в Казани

ТАСС, 8 сентября. В Казани 9 сентября состоятся гастроли "Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова". На сцене Татарского государственного академического театра им. Г. Камала будет представлен спектакль "12" (16+) в постановке мастера.

Спектакль "12" - громкая премьера прошлого театрального сезона. Постановку по мотивам одноименного фильма Никита Михалков осуществил в соавторстве с драматургами - братьями Пресняковыми. В команде режиссера также работали художник-постановщик Юрий Купер, композитор народный артист России Эдуард Артемьев, хореографы Лаша Марыхуба и Евгений Раев. Костюмы для постановки предоставлены компанией Bosco di Ciliegi.

﻿"Казань станет вторым городом, куда с гастролями мы привезем наш спектакль "12", который уже смогли посмотреть зрители Москвы и Екатеринбурга. Мы рады, что сыграем на сцене известного театра имени Галиасгара Камала в продолжение праздничных мероприятий, посвящённых Дню города Казани и Дню Республики Татарстан, - отметил Никита Михалков. - Более того, уже в конце сентября мы покажем спектакль "12" в Москве - на сцене МХАТ им. М. Горького; в октябре, Бог даст, сыграем в Ставрополе на Русском народном Соборе; в ноябре надеемся представить "12" в Санкт-Петербурге, а потом снова в Москве".

Спектакль - размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде; серьёзный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Главная мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?

На гастрольный спектакль в Казани приглашены врачи и медсестры, а также работники образовательных и социальных учреждений.

В спектакле участвуют: народный артист России Никита Михалков, заслуженный артист России Владимир Долинский, Гия Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Антон Нетбай, Арсений Зонненштраль, Юрий Шипков, Владимир Кочетков, народный артист России Сергей Степанченко, народный артист России Николай Бурляев, Александр Кижаев, Рамиз Кялбиев.

Продолжительность: 3 часа с одним антрактом. Возрастное ограничение: 16+. Премьера спектакля состоялась 23 апреля 2021 года в Большом театре России.

О театре

Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова создан в октябре 2019 года. Его основной задачей является популяризация классической литературы и драматургии. Основной костяк труппы - выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. Это молодые актеры из разных регионов страны, которые наиболее ярко проявили себя во время обучения в Академии. Театр регулярно выпускает премьеры и активно гастролирует.