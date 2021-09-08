Порядка 50 проектов представят на Технологических днях Тюменского нефтегазового форума

ТАСС, 8 сентября. Организаторы Тюменского нефтегазового форума (TNF) (18+), который пройдет 14-16 сентября 2021 года, утвердили 50 проектов для их представления на Технологических днях TNF, сообщил журналистам генеральный директор ассоциации "Нефтегазовый кластер", программный директор форума Александр Сакевич на пресс-конференции "TNF: главный отраслевой форум страны" в среду.

"На технологических днях пройдут презентации проектов. <…> Мы вели кампанию в течение двух месяцев летом и собрали 570 проектов со всей страны, из которых 50 проектов отобрали для очного заслушивания", - сказал он.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев отметил, что помимо стратегических вещей важная составляющая - это технологические дни. "У нас есть несколько уникальных продуктов, которые сегодня все больше обретают полезность для нефтегазового сектора. <…> В этом году совместно с нашим основным партнером [нефтегазового] кластера компанией "Газпромнефть" будет сделано еще одно мероприятие - технологический акселератор. Это история, которая позволяет не только презентовать свой проект, а совместно пройти повышение его эффективности и доведение до уже образца, который может быть реализован не только в масштабах страны, а стать и возможностью для экспортных взаимоотношений", - добавил он.

Тюменский нефтегазовый форум

TNF 2021 (18+)​ пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т. д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области.

В ходе форума пройдут "Технологические дни" - площадка, на которой инновационные компании предлагают оценить экспертам свои технологии и разработки. По итогам жюри выбирает лучшие и рекомендует их для использования в нефтегазовом секторе.​