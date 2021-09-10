ММК представил на Baltic Weekend опыт развития территориального бренда Магнитогорска

ТАСС, 10 сентября. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представил опыт развития территориального бренда Магнитогорска на форуме Baltic Weekend в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей компании.

"Заместитель генерального директора ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" по внешним коммуникациям Владимир Руга выступил на форуме Baltic Weekend в Санкт-Петербурге. Представитель ММК рассказал о том, как компания работает с брендом территории присутствия и как крупные проекты ММК и его основного акционера изменяют восприятие Магнитогорска", - говорится в сообщении.

На круглом столе "Роль бизнеса в развитии территориальных брендов" Руга отметил, что компания активно работает над корректировкой восприятия Магнитки - "город железных людей" и "стальной закалки" становится "городом новых идей, новых возможностей и современных трендов". В то же время он подчеркнул, что осовременивание бренда Магнитки не означает отказа от исторического наследия.

Проекты ММК

"На развитие брендов Магнитогорска и ММК, повышение их привлекательности работают амбициозные социальные проекты, реализуемые в городе как самой компанией, так и лично председателем совета директоров Виктором Рашниковым. Наиболее масштабная инициатива - "Притяжение", крупнейший частный проект Виктора Рашникова по созданию в Магнитке уникальной городской среды. Парк "Притяжение" откроется в 2025 году. На территории 400 га, принадлежащей ММК, расположатся музейно-образовательный комплекс, медицинский центр, спортивный кластер, детский парк развлечений и другие важные объекты. Общий объем частных инвестиций составит 25 млрд рублей, первые объекты заработают уже в следующем году", - рассказали в управлении.

Руга подчеркнул, что "Притяжение" позволит Магнитогорску стать городом новых возможностей и приумножить привлекательность города. "Людям нужны новые центры притяжения в Магнитогорске, новые "магниты", которые способны удержать людей в родном городе, привлечь сюда новые творческие силы, специалистов и просто любознательных туристов. Таким "магнитом" и станет "Притяжение"", - сказал он.

В управлении добавили, что еще одним аспектом деятельности ММК, развивающим территориальный бренд Магнитогорска, является работа по диверсификации использования принадлежащих компании курортных комплексов на озере Банном и в Абзаково. "Сочетание уникальной природы с современной инфраструктурой ежегодно привлекает на курорты ММК более 200 тыс. туристов. Здесь проходят спортивные соревнования, в том числе мирового уровня, а также масштабные конференции по кибербезопасности и роботизации, другие отраслевые и тематические форумы с участием специалистов и экспертов со всей страны и из-за рубежа. Благодаря синергии корпоративного и "дочерних" брендов ММК эти мероприятия способствуют широкой популяризации Магнитогорска как научного и спортивного центра, гостеприимного города, где ежегодно появляется целый ряд новых возможностей", - сказали в компании.

Также большое значение для укрепления бренда Магнитогорска имеет проект "Стальной маршрут - экскурсии на ММК", реализуемый с 2017 года, сообщили в управлении. В рамках этого проекта компания развивает промышленный туризм: по данным ММК, за последние три с половиной года на комбинате в качестве гостей побывало более 16 тыс. человек, многие из них специально для этого приезжали в Магнитогорск.

Руга отметил, что помимо визуальной и материальной составляющей у бренда Магнитогорска должен быть сильный коммуникационный компонент, и ММК как градообразующее предприятие делает многое для формирования и продвижения обновленного территориального бренда.

Форум Baltic Weekend в Санкт-Петербурге (18+)

Baltic Weekend - крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, площадка для открытого диалога между компаниями, агентствами, государственным сектором и научными сообществами. В 2021 году форум проходит 9-10 сентября в Санкт-Петербурге.