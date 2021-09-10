Более 90% жителей Свердловской области и Пермского края имеют доступ к 4G

ТАСС, 10 сентября. Около 96% жителей Свердловской области и Пермского края обеспечены доступом к мобильной связи четвертого поколения (4G/LTE) от Tele2, дочерней компании "Ростелекома". Об этом сообщили в департаменте внешних коммуникаций компании "Ростелеком".

"Доступ к мобильной связи четвертого поколения (4G/LTE) Tele2 – дочерней структуры компании "Ростелеком" – имеют 96,93 % жителей Свердловской области и Пермского края. С четвертым поколением мобильной связи пользователи получили быстрый интернет, возможность онлайн-просмотра видеоконтента в высоком качестве, мощные абонентские устройства и развитую экосистему мобильных приложений", - говорится в сообщении.

По данным компании, порядка 77% жителей Урала пользуются смартфонами и за последние три года количество 4G-устройств в сети Tele2 выросло на 58%. Бесперебойную мобильную связь в отдаленных населенных пунктах помогают обеспечивать антенно-мачтовые сооружения.

Одна из самых необычных вышек сотовой связи в Уральском федеральном округе находится в Челябинской области. В селе Париж стоит уменьшенная копия Эйфелевой башни. Как рассказала начальник управления культуры Нагайбакского района Елена Васильева, "эйфелева вышка" появилась в челябинском Париже в 2005 году.

"Помимо качественной современной сотовой связи, она дала, можно сказать, шанс для этого села. Потому что село Париж и Эйфелева башня не могли не стать туристическим символом не только для Нагайбакского района, но и для Челябинской области", - уверена Васильева.

Именно эта "мини-башня Эйфеля" 9 сентября, в день 30-летия сотовой связи в России, помогла пообщаться уральским и французским парижанам. Корреспондент ТАСС в Париже Дмитрий Орлов и журналистка Уральской редакции агентства Дарья Питателева поприветствовали друг друга и передали приветы коллегам. После разговора местный хор спел известную песню Мирей Матье Padam, Padam на нагайбакском языке.