Предприниматели Пермского края смогут рассчитывать на новые льготы

ПЕРМЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Пермского края намерены проработать вопросы льготных условий для предпринимателей, которые только собираются открыть свой бизнес на территории региона, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Пермского края.

"Малый и средний бизнес - это основа любой экономики. И мы должны сделать так, чтобы на территории Пермского края количество предпринимателей увеличивалось. Для этого необходимо продумать особые, льготные, условия для тех, кто только собирается открывать здесь свой бизнес", - цитирует пресс-служба слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Он напомнил, что до 2024 года в Пермском крае действуют налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную или упрощенную систему налогообложения - они полностью освобождены от налогов на два года. Кроме того, в 2021 году продолжили действовать льготные ставки по упрощенной системе налогообложения для предприятий, которым до сих пор не удалось восстановиться после пандемии. Ими смогут воспользоваться компании, работающие в сфере торговли непродовольственными товарами, общепита, туризма, гостиничного бизнеса, индустрии отдыха и развлечений.

"Независимо от вида деятельности, льготы должны предоставляться тем предпринимателям, которые только собираются начать свою деятельность", - добавил Махонин.

Предложения ведомств должны быть подготовлены к одному из пленарных заседаний краевого парламента до конца 2021 года.