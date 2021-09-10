Председатель КНР: страны БРИКС стали важной силой на международной арене

ТАСС, 10 сентября. Председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине принял участие в 13-й встрече руководителей стран БРИКС, состоявшейся в режиме видеоконференции и выступил на ней с речью. Об этом сообщили в пятницу в генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге.

"Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС стали важной силой на международной арене, с которой нужно считаться. По его словам, в течение последних 15 лет пять стран укрепляли стратегические связи и политическое доверие, руководствуясь духом открытости, инклюзивности и равенства. Все это время страны БРИКС уважали социальную систему и путь развития друг друга, а также изучали приемлемые способы взаимодействия, добавил он", - сказано в сообщении.

Си Цзиньпин почеркнул, что страны БРИКС поддерживают мультилатерализм и принимают участие в глобальном управлении на основе равенства, справедливости и взаимопомощи. "Факты свидетельствуют о том, что при любых трудностях сотрудничество в рамках БРИКС приводит к плавному, прочному и устойчивому прогрессу только при условии, что наши мысли и усилия направлены на достижение единой цели", - приводят в дипмиссии слова лидера КНР.

"Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время пандемия COVID-19 продолжает свирепствовать по всему миру, и мировая экономика оживляется с трудом. Он добавил, что мировой порядок переживает глубокие и сложные изменения. Си Цзиньпин призвал страны БРИКС вносить вклад в мир и развитие на планете и содействовать построению сообщества единой судьбы человечества", - сказано в сообщении.

Ввиду этих вызовов, продолжил китайский лидер, странам БРИКС следует содействовать практике истинного мультилатерализма, укреплять глобальную солидарность в борьбе с COVID-19, содействовать расширению открытости и инновационному росту, а также способствовать общему развитию.

"Си Цзиньпин представил предложения китайской стороны по развитию прагматического сотрудничества между странами БРИКС. Он заявил, что Китай предлагает провести форум по развитию промышленного Интернета и цифрового производств, встречу высокого уровня стран БРИКС по вопросам изменения климата и форум стран БРИКС по большим данным для целей устойчивого развития", - отметили в генеральном консульстве.

Китай также проведет семинар стран БРИКС по государственному управлению и форум стран БРИКС по гуманитарным и культурным обменам, запустит онлайн-тренинг для представителей СМИ пяти стран, отметил председатель КНР. Китай предлагает также создать в рамках БРИКС союз профессионального образования и организовать соревнования по профессиональным навыкам, добавил он.