Звезды Большого театра выступят в Нижнем Новгороде при поддержке "Ингосстраха"

ТАСС, 10 сентября. 16 сентября в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А.С. Пушкина состоится гала-концерт артистов Большого театра. В программе - балетные и музыкальные номера на музыку Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Михаила Глинки, Карла Мария фон Вебера, Арама Хачатуряна, Камиля Сен-Санса и других великих композиторов. Дирижер - заслуженный артист России Антон Гришанин. В гала-концерте примут участие солисты Большого театра: Анна Тихомирова, Елена Образцова, Семен Чудин, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Кристина Кретова, Игорь Цвирко и Элеонора Севенард.

Также 16 сентября пройдет генеральный прогон представления, на который "Ингосстрах" пригласил около 40 студентов Хореографического отделения Нижегородского театрального училища им. Е.А. Евстигнеева. Для молодых артистов это станет отличной возможностью ближе познакомиться с тонкостями работы профессиональной балетной труппы.

"Компания "Ингосстрах" принимает активное участие в организации юбилейных мероприятий в Нижнем Новгороде. Мы рады, что одним из значимых событий культурной программы станет гала-концерт артистов Большого театра. Приглашаем жителей и гостей Нижнего Новгорода насладиться выступлением знаменитой балетной труппы, чтобы вместе отпраздновать 800-летие одного из самых красивых городов нашей страны", - комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах" Андрей Ларкин.

"Мы продолжаем организовывать масштабные гастроли Большого театра в различных российских регионах при поддержке "Ингосстраха". Благодарим "Ингосстрах" и Олега Дерипаску за предоставленную возможность сделать такой замечательный подарок жителям Нижнего Новгорода в честь его 800-летия. С нетерпением ждем всех нижегородцев на наш гала-концерт. Надеемся, мы будем продолжать организовывать подобные совместные инициативы и в других городах России", - отмечает руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) - один из главных символов российской культуры, крупнейший музыкальный театр России и один из самых известных театров оперы и балета в мире. Датой основания театра считается 1776 год. Нынешнее здание Большого театра было построено архитектором Альберто Кавосом в 1856 году. История Большого театра включает множество великих исполнителей и постановщиков: здесь работали Рахманинов, Горский, Григорович, Нежданова, Обухова, Образцова, Плисецкая, Максимова, Атлантов и многие другие.

Творческий состав Большого театра сегодня насчитывает более 1 тыс. артистов, включая балет, оперу, хор, оркестр и мимический ансамбль, общая численность работников театра составляет 3 тыс. человек. С февраля 2014 главный дирижер - музыкальный руководитель Большого театра - маэстро Туган Сохиев.

Сегодня Большой театр имеет четыре сценические площадки. Принимают публику Историческая сцена, Новая сцена, Бетховенский зал и Камерная сцена им. Б.А. Покровского.

Всего за сезон театр дает более 500 спектаклей и концертов. И оперная, и балетная труппы театра с триумфальным успехом выступают как в городах России, так и на самых престижных сценах мира. Сегодняшний Большой - не просто театр с 245-летней историей, но театр XXI века.