Определены полуфиналисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

ТАСС, 10 сентября. В соответствии с Положением о Международной Премии #МЫВМЕСТЕ" (18+), категории "Федеральные компании, осуществляющие деятельность в более чем 15 субъектах РФ" и "Головные кампании", а также участники Трека "Медиа" проходят в финал, минуя полуфинал. Таким образом, от Федеральных компаний прошло экспертный отбор 39 проектов, от Трека "Медиа" - 76 проектов. Так, самым активными участниками Премии стали три федеральных округа: ЦФО, СЗФО и ПФО.

"Проекты трека "Волонтеры и НКО" оценивали 240 представителей крупных НКО. Трека "Бизнес" - 33 специалиста по развитию корпоративной социальной отнесенности. Главными критериями оценки стали: актуальность и социальная значимость проекта, количественные и качественные показатели эффективности, логическая связь между приведенными проблемами, целями, задачами и мероприятиями, а также результаты и открытость реализации, - отметил руководитель платформы DOBRO.RU, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. - В полуфинале Премии участники будут защищать свои проекты перед экспертами в онлайн-формате. Экспертами полуфинала по-прежнему выступят видные представители некоммерческого сектора и бизнес сообщества. Перед защитами участникам расскажут, как подготовиться к защите и представить свой проект наилучшим образом, как формировать смету и оформлять календарный план"

Трек "Волонтеры и НКО" показал наибольшее количество прошедших проектов -1096 полуфиналистов. Напомним, что 72 участника этого Трека станут победителями и выиграют гранты на развитие проектов до 2,5 млн рублей.

Неудивительно, что трек так востребован, ведь это прямое продолжение "Добровольца России" - конкурса с десятилетней историей для тех, кто помогает решать реальные социальные проблемы.

В треке "Медиа" - 76 проектов-полуфиналистов - СМИ и социальных медиа. Самыми активными регионами стали ЦФО - 20 проектов, и ЮФО - 11 проектов.

В Треке были представлены следующие номинации: "Социальные медиа", "Медиаволонтерство", "Сторителлинг", "Локальные медиа". Экспертами в оценке работ этого трека выступали в том числе "Газпром-Медиа Холдинг" и Союз журналистов России.

В треке "Бизнес" полуфиналистами стали 228 проектов в области корпоративной социальной ответственности и компании, реализующие социальные проекты. Интересно отметить, что самой популярной номинацией Трека стала "Помощь людям". Крупный бизнес, представленный Федеральными компаниями, в активе которых более 15 региональных офисов, отметил особым вниманием номинации "Здоровье нации" и "страна возможностей".

Что ждет полуфиналистов? В связи с эпидемиологической обстановкой защиты проектов пройдут в онлайн-формате. Для них будут организованы обучающие вебинары, на которых будет рассказано, как подготовиться к защите проекта и сделать это наилучшим образом, для участников трека "Волонтеры и НКО" будет рассказано о том, как разработать смету и календарный план проекта. Полуфиналисты Премии станут гостями Окружных Добро.Фестивалей #МЫВМЕСТЕ с сентября по октябрь в 5 городах России. В Курске - для соискателей из Центрального федерального округа. В Волгограде - для Южного ФО. В Перми - Северо-Западного и Приволжского ФО. В Якутске - для Дальневосточного, Сибирского и Уральского ФО. В Пятигорске - для Северо-Кавказского ФО.

Проекты и работы финалистов оценят россияне на Народном голосовании и члены жюри с 15 октября по 5 ноября. Победителей объявят 5 декабря на Международном Форуме #МЫВМЕСТЕ. Награды по традиции вручит Президент России Владимир Путин.

Победителей Премии ждут гранты, путешествия по России, образовательная программа в мастерской управления "Сенеж", где обучаются лидеры и управленцы, а встречи проводят Герман Греф, Владимир Машков, Валентина Матвиенко и другие. А также одна из самых престижных Государственных наград - знак отличия "За благодеяние".

Помимо престижного статуса "Партнер национальных приоритетов", победители Трека "Бизнес" станут участниками Петербургского международного экономического форума в 2022 году, где смогут лично ознакомиться с лучшими рабочими практикам и найти новых партнеров.