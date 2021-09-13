Cостоялась церемония объявления лауреатов премии "Глобальная энергия - 2021"

​​​​​ТАСС, 13 сентября. В Казани прошла торжественная церемония, на которой были объявлены лауреаты премии "Глобальная энергия" 2021 года: Сулейман Аллахвердиев из России и представитель США И Цуй. Имя третьего лауреата Зинфера Исмагилова было обнародовано 3 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума с участием президентов России, Казахстана и Монголии, председателя КНР и премьер-министров Индии и Таиланда. Награждение победителей премии состоится на международном форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет с 13 по 15 октября в Москве.

Церемония объявления имен лауреатов состоялась в Казанской ратуше. В торжественном мероприятии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилёв, а также члены Международного комитета по присуждению премии: Марта Бониферт из Венгрии и Дмитрий Бессарабов из ЮАР.

Зинфер Исмагилов стал победителем в номинации "Традиционная энергетика": за фундаментальный вклад в химию углеродных материалов, гетерогенный катализ и борьбу с изменением климата.

Сулейман Аллахвердиев стал лауреатом в номинации "Нетрадиционная энергетика": за выдающийся вклад в развитие альтернативной энергетики, научные достижения в области проектирования систем искусственного фотосинтеза, цикл научных работ в области биоэнергетики и водородной энергетики.

И Цуй победил в номинации "Новые способы получения энергии": за исключительный вклад в разработку, синтез и характеристику наноматериалов для энергетики и окружающей среды, в особенности трансформационные инновации в области науки о батареях.

"Остановив свой выбор на этих трех кандидатах, "Глобальная энергия", уверен, дала четкий сигнал, что научные и технологические новации как в традиционной, так и нетрадиционной энергетике могут привести к чистой энергетике будущего", - заявил председатель Международного комитета премии "Глобальная энергия", нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. "Я хотел бы отметить огромную работу по увеличению числа участвующих стран, проделанную командой Ассоциации "Глобальная энергия" во главе с Сергеем Брилёвым и позволившую привлечь более сотни новых кандидатов".

Незадолго до этого лауреаты премии "Глобальная энергия" были определены в ходе закрытого заседания Международного комитета. Для определения победителя в некоторых номинациях Комитету потребовалось шесть этапов голосования, что свидетельствует о накале борьбы среди претендентов. Высокая конкуренция - результат усилий по интернационализации премии "Глобальная энергия", которые предпринимались Ассоциацией в последние полтора года. На этом фоне особенно значимой выглядит победа двух российских номинантов, подтверждающая, что Россия сохраняет лидерские позиции в развитии точных дисциплин.

Заседание Международного комитета стало заключительным этапом ежегодного номинационного цикла. Первичный прием заявок, завершившийся в марте 2021 года, оказался рекордным как по числу уникальных номинаций (94 против 78 в 2020 году и 39 в 2019 году), так и по количеству участвующих стран (36 против 20 в 2020 году и 12 в 2019 году). Каждая из заявок была рассмотрена независимыми экспертами, которые оценили их по фиксированному набору критериев, в том числе научной новизне и практической ценности.

Новый номинационный цикл премии начнется 1 декабря 2021 года.