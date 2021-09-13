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Ван Вэньбинь: внешняя открытость является основополагающей национальной политикой Китая

Генконсульство КНР опубликовало информацию по заявлению официального представителя МИД КНР

ТАСС, 13 сентября. Внешняя открытость является основополагающей национальной политикой Китая, которая останется незыблемой при любых обстоятельствах. Об этом заявил 8 сентября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщили в пятницу в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге.

"Правительство Китая активизировало усилия по антимонопольному надзору, расследованию и наказанию за акты недобросовестной конкуренции в целях поддержания упорядоченной и честной конкуренции на рынке, сказал Ван Вэньбинь. Он добавил, что такие меры осуществляются в соответствии с законами и нормативными актами и являются обычной практикой управления экономической деятельностью во многих странах", - сказано в сообщении.

"Это существенным образом способствует справедливому, упорядоченному и устойчивому росту и развитию китайской экономики, а в долгосрочной перспективе несет пользу для экономики всего мира. Китайские и иностранные инвесторы, предприниматели и потребители в конечном итоге выиграют от этого", - приводят в генконсульстве слова представителя МИД КНР.

"Открытость внешнему миру - это основополагающая национальная политика Китая, которая останется незыблемой при любых обстоятельствах, подчеркнул Ван Вэньбинь, добавив, что Китай на практике добивается все больших успехов в открытости на высоком уровне", - сказано в сообщении.

"Китай объявил, что будет внедрять негативный список в области трансграничной торговли услугами по всей стране и поддерживать Пекин и другие населенные пункты в пилотном согласовании внутренних правил с высокостандартными международными правилами свободной торговли. Госсовет КНР объявил о мерах по содействию упрощению процедур торговли и инвестиций, а также углублению реформ и инноваций в пилотных зонах свободной торговли, чтобы торговля, инвестиции, международная логистика и финансовый сектор могли лучше обслуживать сектора реальной экономики", - отмечено в пресс-релизе.

"Китай будет по-прежнему предоставлять иностранным инвесторам все более надежные гарантии для ведения бизнеса в стране. Вместе со всеми сторонами мы будем придерживаться принципов открытости, сотрудничества, взаимной выгоды и общего выигрыша, делиться возможностями развития и совместно содействовать восстановлению и росту мировой экономики", - сказал дипломат.

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