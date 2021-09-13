Ван Вэньбинь: внешняя открытость является основополагающей национальной политикой Китая

ТАСС, 13 сентября. Внешняя открытость является основополагающей национальной политикой Китая, которая останется незыблемой при любых обстоятельствах. Об этом заявил 8 сентября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщили в пятницу в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге.

"Правительство Китая активизировало усилия по антимонопольному надзору, расследованию и наказанию за акты недобросовестной конкуренции в целях поддержания упорядоченной и честной конкуренции на рынке, сказал Ван Вэньбинь. Он добавил, что такие меры осуществляются в соответствии с законами и нормативными актами и являются обычной практикой управления экономической деятельностью во многих странах", - сказано в сообщении.

"Это существенным образом способствует справедливому, упорядоченному и устойчивому росту и развитию китайской экономики, а в долгосрочной перспективе несет пользу для экономики всего мира. Китайские и иностранные инвесторы, предприниматели и потребители в конечном итоге выиграют от этого", - приводят в генконсульстве слова представителя МИД КНР.

"Открытость внешнему миру - это основополагающая национальная политика Китая, которая останется незыблемой при любых обстоятельствах, подчеркнул Ван Вэньбинь, добавив, что Китай на практике добивается все больших успехов в открытости на высоком уровне", - сказано в сообщении.

"Китай объявил, что будет внедрять негативный список в области трансграничной торговли услугами по всей стране и поддерживать Пекин и другие населенные пункты в пилотном согласовании внутренних правил с высокостандартными международными правилами свободной торговли. Госсовет КНР объявил о мерах по содействию упрощению процедур торговли и инвестиций, а также углублению реформ и инноваций в пилотных зонах свободной торговли, чтобы торговля, инвестиции, международная логистика и финансовый сектор могли лучше обслуживать сектора реальной экономики", - отмечено в пресс-релизе.

"Китай будет по-прежнему предоставлять иностранным инвесторам все более надежные гарантии для ведения бизнеса в стране. Вместе со всеми сторонами мы будем придерживаться принципов открытости, сотрудничества, взаимной выгоды и общего выигрыша, делиться возможностями развития и совместно содействовать восстановлению и росту мировой экономики", - сказал дипломат.