Hoka Wild Trail прошел в горах Сочи

ТАСС, 13 сентября. С 9 по 12 сентября организаторы спортивных мероприятий из команды Wild Family провели масштабный беговой праздник в горах Сочи. На территории курортов "Роза Хутор" и "Газпром" состоялся Hoka Wild Trail (0+), объединивший более 1,5 тыс. участников и зрителей.

В этом году у забега особый статус. В рамках мероприятия прошли соревнования регионального и федерального значения: этап Кубка России по альпинизму в дисциплине "скайраннинг – вертикальный километр", а также чемпионат Краснодарского края по альпинизму в дисциплине "скайраннинг – гонка".

"Спортсменов ждали непростые испытания: маршруты с набором высоты, сложные, техничные участки горных троп, каменистые и грязевые спуски. Погода также подготовила нам немало сюрпризов: жара, холодный ветер, гроза в горах и даже град. Однако большинство участников успешно преодолели дистанции!" – рассказал директор мероприятия Антон Жилин.

Многие участники приехали с семьями: продуманная инфраструктура горных курортов позволила каждому члену семьи, включая детей, провести время с комфортом, а близость пляжей Черного моря, невероятно красивые горы и большой выбор развлечений не давали заскучать.

В программе мероприятия были:

Трейловые дистанции для разных уровней подготовки: от вертикального километра до 125 км с набором 10800 м.

Настоящее испытание для самых бесстрашных – многодневная гонка с забеганием на Псеашха Сахарный, гору Ачишхо и хребет Аибга.

Детский забег по пересеченной местности.

Лекции, outdoor-семинары и мастер-классы.

Тесты самых ходовых моделей трейловых кроссовок Hoka.

Для участников и гостей мероприятия были доступны специальные предложения курортов "Роза Хутор" и "Газпром" – пешие прогулки, активный отдых и спа-программы, а также большой выбор ресторанов и баров.

Каждого участника, включая детей, перед стартом ждал пакет с сувенирами и подарками от партнеров мероприятия, а на финише каждому вручили памятную медаль.

"Спасибо большое организаторам за праздник, все было сделано "на отлично": забота о безопасности, старт-финиш, лекторий, внимание к участникам, стартовые пакеты. Вы большие молодцы!" – отзывается о мероприятии одна из участниц.