Тюменские власти оценивают объем инвестиций в 2021 году на уровне 240-245 млрд рублей

ТАСС, 13 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций по итогам 2021 года в Тюменской области ожидается на уровне 240-245 млрд рублей на фоне восстановления экономики. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Тюменского нефтегазового форума (TNF) губернатор региона Александр Моор.

"У нас есть ряд проектов средней руки, в том числе в агропромышленном комплексе. Это позволяет держать объем инвестиций на уровне выше среднего по России. Мы планируем, что в этом году порядка 240-245 млрд рублей инвестиций будет, при этом у компании "Сибур" есть планы по дальнейшему использованию потенциала тобольской площадки с приличным объемом инвестиций", - сказал Моор.

Губернатор добавил, что в 2021 году часть показателей вернулась к уровню 2019 года. "В целом индекс промышленного производства по итогам первого полугодия 2021 года составил 110%, обрабатывающая отрасль показала рост 122%, больший вклад внесла компания "Сибур" и ее проект "Запсибнефтехим". <…> Экономика в 2021 году восстанавливается, но пандемия еще не закончилась, и нам нужно быть максимально внимательными", - отметил Моор.

TNF 2021 (18+) пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т. д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области, ТАСС является генеральным информационным партнером форума.