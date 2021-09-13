В "Доме экономиста" состоится презентация "Доклада о торговле и развитии" ЮНКТАД

ТАСС, 13 сентября. 15 сентября в единый день во всех мировых столицах состоится ежегодная презентация "Доклада о торговле и развитии, 2021 год" ("World Economic. Situation and Prospects, 2021") ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию, 0+) на тему: "От восстановления к устойчивому развитию: вместе или порознь".

В Москве презентация традиционно пройдет в Международном Союзе экономистов - организации, имеющей Генеральный консультативный статус Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС ООН) 15 сентября в 15:00 в Каминном зале Дома экономиста (г. Москва, ул. Тверская, 22а,).

Организаторы презентации: Международный Союз экономистов, Информационный Центр ООН при участии Вольного экономического общества России.

Презентер доклада: Анастасия Несветайлова, руководитель департамента макроэкономики и политического развития, ЮНКТАД, Женева.

Модератор презентации: Александр Дынкин, вице-президент Международного Союза экономистов, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, академик-секретарь Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН, академик РАН, д.э.н., профессор.

Ежегодный "Доклад о торговле и развитии" - одно из наиболее авторитетных изданий Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Доклад содержит анализ текущей ситуации в мировой экономике и торговле, рекомендации по их развитию и восстановлению, оценку эффектов принимаемых решений в области экономической политики, и представляет большой интерес для мирового экспертного сообщества и национальных правительств", - отметили организаторы презентации.

В мероприятии примут участие государственные и общественные деятели, представители международных и национальных общественных организаций, ведущие ученые и эксперты.