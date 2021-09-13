Состоится первая "Ночь пожирателей рекламы" в сопровождении симфонического оркестра

ТАСС, 13 сентября. Ранее организаторы анонсировали музыкальную программу шоу-показа "Ночь пожирателей рекламы" в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия". Произведения величайших композиторов помогут иначе взглянуть на рекламные ролики со всего мира. Откроет вечер увертюра Россини к опере "Сорока-воровка".

Рекламный ролик, с которого начнется шоу-показ в сопровождении симфонического оркестра был снят 15 лет назад, завоевал огромное количество призов, в том числе приз фестиваля Каннские Львы, и является настоящим учебником для всех производителей рекламы.

"Режиссер Джонатан Глейзер для съемок использовал 70 тыс. л смываемой краски, 350 одиночных разрывных пиротехнических снарядов, 56 км проводов. В съемочную группу из 215 человек входило 30 пиротехников и 14 высотных монтажников. Известно, что съемки проходили в городе Глазго, в районе предназначенном на снос. Локация подбиралась очень тщательно: необходимо было найти два больших здания, окруженных зеленью, которые можно было "немножко" испачкать краской. Для всего этого буйства режиссер Джонатан Глейзер подобрал великолепную музыку - увертюру к опере "Сорока-воровка" Джоакино Россини! Узнать товар, который рекламируется в этом ролике, можно 24 сентября в киноцентре Октябрь, где пройдет первая в истории "Ночь пожирателей рекламы" в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", - рассказывает директор и продюсер проекта "Ночь пожирателей рекламы" Даниил Костинский.

Музыка является точкой максимального сближения мира рекламы и мира искусства, поэтому организаторы отобрали для показа рекламные ролики, в которых музыкальное оформление является сильнейшим средством выразительности.

Мероприятие сможет удивить не только ценителей классической музыки, но и киноманов. Для зрителей будет подготовлен блок рекламных роликов, в которых используется музыка из фильмов: "Миссия невыполнима", "Игра Престолов", "Звездные войны", "Мужчина и Женщина" и др.

Участников шоу-показа "Ночь пожирателей рекламы" ожидает ковровая дорожка при участии звезд отечественного шоу-бизнеса. На мероприятие приглашены: Андрей Малахов, Филипп Киркоров, Дмитрий Дибров, Александр Цыпкин, Алексей Лысенков и другие гости.

"Ночь пожирателей рекламы" - это уникальный ночной шоу-показ лучших рекламных роликов со всего света, источник профессионального вдохновения и погружение в культуру разных времен и народов. Каждый год француз Жан Мари Бурсико, владелец самой большой коллекции-синематеки, создает новую авторскую программу, собирая шедевры мировой рекламы в единое драматургическое полотно.

Организатор мероприятия - Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Генеральный партнер - "Афиша".

Продажа билетов на "Ночь пожирателей рекламы" в сопровождении Большого симфонического оркестра активно продолжается. Официальный сайт.

Билеты также можно приобрести на платформе "Афиша" и на крупнейшем онлайн-сервисе по продаже билетов на мероприятия - "Рамблер/кассе".

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