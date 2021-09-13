Киноэксперт Мария Лемешева подвела итоги 78-го Венецианского международного кинофестиваля

ТАСС, 13 сентября. Киноэксперт, основатель и главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева подвела итоги 78-го Венецианского международного кинофестиваля, в котором приняли участие три российских фильма. В основном конкурсе от нашей страны был представлен триллер "Капитан Волконогов бежал", драма "Мама, я дома" попала в новую программу экспериментального кино Orizzonti Extra, а артхаусная лента "Обходные пути" - в параллельную программу "Неделя критики".

"Золотой лев" достался француженке Одри Диван за фильм "Событие". Это всего лишь вторая ее картина в карьере, и приз стал большой неожиданностью и для экспертов, и для нее самой. Главная героиня, студентка старших курсов Энни, оказывается один на один с незапланированной беременностью, которая может загубить ее карьеру. Выходов из такой ситуации во Франции 1963 года для молодой девушки не так много - аборты запрещены и порицаются обществом. Врачи запугивают и грозят тюрьмой, Энни впадает в отчаяние, но намерена довести дело до конца.

Второй по значимости приз, Гран-при, получил итальянец Паоло Соррентино за фильм "Рука бога". Большинство наблюдателей отдавало "Золотого льва" именно ему, но жюри распорядилось иначе. Самый личный фильм режиссера рассказывает трагическую историю молодого неаполитанского фаната футбольного клуба "Наполи" и его главной звезды - Диего Марадоны. Семья подростка собирается за город, но любовь болельщика к игроку настолько сильна, что тот остается дома ради матча. Это решение спасает молодому человеку жизнь: его родители гибнут в поездке.

Соррентино в "Руке бога" пересказывает свою биографию: его семья обычно проводила выходные на вилле в горах, но в тот уикенд 16-летний Паоло наконец получил разрешение отца самостоятельно сходить на стадион с друзьями. Той же ночью родители Соррентино погибли во сне, отравившись угарным газом.

Со стороны России за главные призы Венецианского кинофестиваля боролся триллер Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал". Действие происходит во время репрессий 1937 года в СССР. Блестящего работника правоохранительных органов, капитана Волконогова, неожиданно объявляют преступником. Однако после смерти у него есть шанс попасть в рай, если хотя бы одна жертва его простит.

Главный редактор "КиноРепортера" Мария Лемешева считает, что фильм о временах Большого террора приправлен элементами фэнтези-антиутопий, но для него это совершенно не главное: "После просмотра у синефилов возникнет бесконечное количество ассоциаций - "451 градус по Фаренгейту", " "V" значит Вендетта", "Бегущий человек", - но они касаются в первую очередь художественно-костюмной составляющей фильма. В идейном плане, на мой взгляд, "Волконогов" ближе к "Чекисту" - одной из ранних работ Александра Рогожкина, где главный герой руководит массовыми расстрелами в 1920-х годах, постепенно сходит с ума, а потом сам оказывается лицом к стенке".

Венецианский фестиваль 2021 года можно назвать бенефисом молодого актера Юрия Борисова. Он сыграл главную роль не только в "Волконогове", но и в драме "Мама, я дома" Александра Битокова. Загадочный молодой человек в исполнении Борисова возникает на пороге дома безутешной женщины, которая в одиночку занимается поисками сына, якобы погибшего на войне в Сирии. Фильм попал в новую программу экспериментального кино Orizzonti Extra.

"Два года назад Борисов совершил стремительный прорыв в своей карьере. Тогда мы вручили ему нашу премию "Аванс". Теперь он стал не только одним из наиболее востребованных российских актеров, но и лицом отечественного кино на международном рынке. В Каннах тоже показывали два фильма с его участием - "Петровы в гриппе" и "Купе номер шесть". Последний взял Гран-при и приз христианского жюри. Такими темпами Борисов станет самым узнаваемым российским актером за рубежом", - добавила Лемешева.

Еще один российский фильм "Обходные пути" Екатерины Селенкиной принял участие в параллельной программе "Неделя критики". Это медитативное артхаусное видеополотно о ежедневной жизни неблагополучных районов Москвы, в которых существует главный герой - молодой закладчик наркотиков. Почти все роли в этой картине исполнили непрофессиональные актеры, которых директор по кастингу искал на улице.

Участие сразу трех российских фильмов в конкурсных программах подтверждает высокий статус развития отечественной киноиндустрии уверена Лемешева: "С каждым годом мы набираем обороты: наши режиссеры попадают в число номинантов и берут награды на международных кинофестивалях, что свидетельствует о значительном уровне российской киноиндустрии и киноискусства. Так, в сентябре прошлого года фильм "Дорогие товарищи! " Андрея Кончаловского взял в Венеции Специальный приз жюри, а в 2019-м в Каннах "Дылда" Кантемира Балагова получила награду за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд"".