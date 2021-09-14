Российские дизайнеры рассказали про падение объемов продаж на IV Столыпин-форум

ТАСС, 14 сентября. Продажи российских дизайнерских домов упали во время пандемии коронавируса. В сложившейся ситуации пришлось поменять формат своей работы, сообщили участники сессии "Мода и красота. Теперь и в онлайн" на IV Столыпин-форуме (12+).

"Глобально мы не заметили катастрофы, связанной с нашей индустрией. Однако наши продажи действительно начали падать, мы не могли закупать привычные нами ткани у наших зарубежных коллег, в связи с чем нам пришлось искать другие пути, чтобы оставаться в строю. Так родились оригинальные коллаборации с людьми, не связанными с модой", - сообщил дизайнер одежды Игорь Чапурин.

Бренд российского дизайнера Алены Ахмадуллиной оказался не готов к пандемии. Работа через онлайн-продажи не была налажена. "Пандемия показала все наши слабые места: цепочки продаж, работа со службами доставки, работа с клиентами. Это была совокупность факторов", - отметила Алена Ахмадуллина.

По мнению Игоря Чапурина, в России как таковой нет индустрии моды, сейчас общество довольствуется модой на футболки и худи.

Форум IV Столыпин-форума "Постковидный синдром - экономика по-другому" прошел на площадке МГИМО 9-10 сентября. Его организаторами выступили Институт экономики роста им. П.А. Столыпина, МГИМО МИД России и уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов.

ТАСС – генеральный информационный партнер.