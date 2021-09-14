Мировой рейтинг самых пунктуальных авиаперевозчиков возглавил российский "Аэрофлот"

ТАСС, 14 сентября. Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" признан по итогам августа самым пунктуальным в мире по версии рейтинга On-Time Performance Report. Об этом в понедельник сообщили на сайте авиакомпании.

"В августе "Аэрофлот" выполнил 92% рейсов в соответствии с расписанием по данным рейтинга On-Time Performance Report, который регулярно составляет британский холдинг Cirium - глобальный поставщик аналитики по индустрии путешествий. Кроме того, Аэрофлот второй месяц подряд занимает первое место по пунктуальности выполнения полётов среди европейских авиакомпаний", - говорится на сайте.

Сообщается, что в этом месяце Cirium опубликовал свой глобальный рейтинг впервые после начала пандемии. В аналитическом агентстве подчеркивают, что это признак возвращения мировых авиаперевозчиков к нормальной жизни. При составлении списка самых пунктуальных авиакомпаний и аэропортов аналитики Cirium ежедневно отслеживали более 100 тыс. рейсов, а также учитывали данные сотен других источников.

Как отметили в пресс-службе "Аэрофлота", достичь высоких показателей пунктуальности им удалось в том числе благодаря строгому соблюдению правил посадки на рейс. В будущем перевозчик планирует внедрить в эту процедуру цифровые технологии, среди которых и биометрический контроль. Ожидается, что он значительно ускорит и упростит для пассажиров прохождение предполётных процедур в аэропорту.