УЭХК запустил в бассейн реки Обь в Свердловской области более 3 тыс. мальков сазана

ТАСС, 14 сентября. АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) запустило в бассейн реки Обь в Свердловской области более трех тысяч мальков сазана. Общий вес двухмесячных мальков составил почти 100 кг, сообщили во вторник в отделе по связям с общественностью ключевого предприятия Новоуральского промышленного кластера.

"По заказу АО "УЭХК" мальков вырастили в специальном рыбопитомнике ФГБУ "Главрыбвод". Доставили молодь сазана на специальном транспорте, где предусмотрено все необходимое для ее жизнеобеспечения", - сказано в сообщении.

За ходом зарыбления наблюдали представители ФГБУ "Главрыбвод", Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и мэр города Екатеринбурга Алексей Орлов. Процедура прошла по плану и без замечаний.

"Забота о сохранении и восполнении водных биоресурсов – часть природоохранной деятельности УЭХК. Зарыбление будет способствовать восстановлению популяции сазана в Оби – одной из крупнейших рек в мире", – отметил генеральный директор УЭХК Александр Белоусов.

О предприятии

АО "УЭХК" - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS ISO 45001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" Топливный дивизион Госкорпорации "Росатом") включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. В этом году компания отмечает свой юбилей – 25 лет. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции.

Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.