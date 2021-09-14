Медногорские металлурги вывезли 16 т мусора из городского парка

ТАСС, 14 сентября. Коллектив Медногорского медно-серного комбината (ММСК, предприятие металлургического комплекса УГМК, г. Медногорск, Оренбургская область) организовал субботник на территории городского парка в рамках экологической акции "Чистые берега". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе УГМК. В ходе субботника с территории городского парка на полигон захоронения твердых бытовых отходов было вывезено порядка 16 т мусора.

Городской парк заложен первостроителями медно-серного комбината в середине прошлого столетия. Много лет он служил местом отдыха работников предприятия и членов их семей. Работали аттракционы, проходили танцевальные вечера, функционировали кафе. С конца 90-х годов парк пришел в запустение. Однако благодаря настойчивости металлургов и горожан, отстоявших свое право на получение федерального гранта "Формирование комфортной городской среды", в 2021 году здесь начались работы по благоустройству стоимостью порядка 10 млн рублей.

"Учитывая, что проект возрождения центрального городского парка рассчитан на семь этапов, любые дополнительные благотворительные акции по формированию пространства для активного отдыха жителей всех возрастов мы только приветствуем", - приводят в пресс-службе слова главы города Андрея Нижегородова.

В экологической акции приняло участие более 70 работников цеховых подразделений ММСК. Главный фронт работ пришелся на заросшие и замусоренные участки парка, поэтому основными инструментами субботника стали секаторы, бензопилы, грабли и мешки для мусора. Кроме этого, комбинат выделил три единицы автотракторной техники.

"Мы постарались ответственно отнестись к этому благородному делу. Призываем и другие предприятия города присоединиться к нашей инициативе. Для нас это не первый опыт проведения подобных экологических акций - каждый год мы наводим на закрепленных территориях в городе. Такую работу, если выполняется она сплоченным коллективом, сделать несложно, а результат будет радовать глаз достаточно долго. Тем более, практически все участники сегодняшнего субботника - это жители города, которые придут сюда отдыхать вместе с родными и близкими", - отметил генеральный директор ММСК Ильфат Исхаков.