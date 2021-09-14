МТС и Тинькофф получили Гран-при международной коммуникационной премии

ТАСС, 14 сентября. Объявлены результаты PROBA Awards 2021 - ведущей премии в области коммуникаций, ежегодно отмечающей лучших специалистов отрасли и выдающиеся кейсы на международном уровне. Гран-при за самый креативный проект получила МТС, в этом году компания представила социально-просветительскую программу "Городские легенды", которая также стала победителем в номинации "Продвижение территорий". Проект направлен на развитие внутреннего туризма с помощью цифровых сервисов с уникальным контентом: уже более чем в 30 регионах страны МТС запустила бесплатные аудиогиды с фокусом на любимые местными жителями, но малоизвестные широкой аудитории, достопримечательности. К разработке маршрутов компания привлекала городских активистов, краеведов, историков и журналистов, локации выбирались путем народных голосований в социальных сетях. Аудиоэкскурсии можно скачать на популярных туристических онлайн-платформах - izi.Travel и Surprize me .

Обладателем Effective Grand Prix стал телефонный секретарь Тинькофф "Защитник Олег". Основной навык ассистента - прием, запись и расшифровка входящих звонков, в том числе с незнакомых номеров, поддержка осмысленного диалога, идентификация мошеннических и спам-вызовов.

Победу также одержали проекты "Компас" Unilever (номинация "PR в сфере устойчивого развития"), "КЛИК в новую реальность" СИБУРа ("Корпоративное медиа"), "АНТИВИРУС" Газпром нефти ("Стоп-Covid") и другие.