Галина Карелова: через месяц начнет свою работу третий Евразийский женский форум

ТАСС, 14 сентября. В Москве на станции метро "Выставочная" открылась фотовыставка "Женский взгляд на мировые проблемы" (6+). Экспозиция организована Советом Федерации и посвящена Евразийскому женскому форуму (6+), который через месяц начнет свою работу в Санкт-Петербурге. В этом году он состоится в нашей стране в третий раз.

Об этом рассказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова.

На выставке, подготовленной пресс-службой верхней палаты парламента совместно с телеканалом Совета Федерации "Вместе-РФ", представлены наиболее яркие моменты прошедших форумов, портреты женщин-политиков, общественных деятелей, ученых и предпринимателей.

Как отметила Галина Карелова при посещении выставки, ее организаторы стремились передать наполненную энергией атмосферу форума, объединяющего женщин-лидеров из более чем 100 стран для обсуждения актуальных тем мировой повестки дня.

Вице-спикер СФ поблагодарила руководство Московского метрополитена за возможность познакомить москвичей и гостей столицы с историей и участниками форума, с теми, чья деятельность становится "мягкой силой", объединяя и помогая решать актуальные проблемы XXI века.

"Нам удалось сделать форум одной из самых авторитетных международных дискуссионных площадок", - отметила Галина Карелова. "Это отражает и представленная экспозиция. За время между форумами наша жизнь наполнилась новыми смыслами, и третий форум будет посвящен миссии женщин в новой реальности. Новая реальность ставит перед нами новые задачи, в решении которых женщины играют все более значимую роль".

Вместе с вице-спикером Совета Федерации выставку также посетили председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко и заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Третий Евразийский женский форум состоится в городе Санкт-Петербург 13-15 октября 2021 года. Организаторы мероприятия - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств, оператор конгресса - Фонд Росконгресс.

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