Свердловский молодежный парламент провел прямой эфир с председателем Заксобрания региона

ТАСС, 14 сентября. /ТАСС/. Молодежный парламент Свердловской области провел прямой эфир с председателем Законодательного Собрания региона Людмилой Бабушкиной на площадке исторического мультимедийного парка "Россия - моя история" в Екатеринбурге, обсудив волнующие вопросы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе заксобрания.

"На площадке исторического мультимедийного парка "Россия - моя история" Молодежный парламент Свердловской области организовал прямой эфир с председателем Законодательного Собрания Людмилой Бабушкиной. Это мероприятие прошло в формате диалога с молодежью, в ходе которого каждый желающий мог написать в чат свой вопрос по самым актуальным темам, волнующим молодых жителей нашего региона", - говорится в сообщении.

Во время прямого эфира прозвучали вопросы, касающиеся роли политика в современном мире, работы Женского парламента Свердловской области, защиты трудовых прав молодых специалистов, строительства новых образовательных учреждений на территории Свердловской области. Отмечается, что особый интерес вызвала тема поддержки молодых семей.

"Молодые специалисты - врачи и педагоги, переехавшие в сельскую местность, могут получить 1 млн рублей на обзаведение хозяйством. Фельдшеры в этом случае имеют право на получение 500 тыс. рублей. Для врачей и педагогов, которые едут на работу в удаленные и труднодоступные территории, выделяется 1,5 млн рублей, для фельдшеров - 750 тыс. рублей. Это достаточно серьезная поддержка из федерального бюджета", - рассказала Бабушкина, добавив, что оказывается поддержка и на региональном уровне - на обзаведение хозяйством выделяются 50 тыс. рублей в сельской местности и 35 тыс. рублей в населенных пунктах, не отнесенных к такой, а 49 медицинским работникам предоставлены сертификаты на жилье.

Бабушкина сообщила участникам прямого эфира, что в течение предстоящей осенней сессии в регионе будет подготовлен и принят законопроект для получения студентами из сельской местности, имеющими определенные сложности в материальном обеспечении, стипендии из регионального бюджета. Ранее в областной парламент поступило обращение о том, что для студентов из сельской местности, обучающихся в рамках регионального целевого набора, в настоящее время не предусмотрена стипендия, передает пресс-служба.

"Закон "О молодежи в Свердловской области" у нас был принят в 2013 году. На этапе подготовки законопроекта его обсуждение проходило с участием общественных организаций, это был длительный этап - 1,5 года. В 2021 году в связи с принятием Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации" региональный закон о молодежи был изложен фактически в новой редакции. В законе определены понятия "молодые граждане", "молодая семья", "молодежная политика", "самореализация молодежи", "специалист по работе с молодежью", четко обозначено понятие "воспитание". Предельный возраст молодежи повышен до 35 лет включительно", - также рассказала Бабушкина.