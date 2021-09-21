На TECH WEEK 2021 обсудят, какие изменения ожидают технологический бизнес в 2022 году

ТАСС, 21 сентября. Как российскому бизнесу не только остаться на плаву, а вырасти в разы в период постпандемии, обсудят лидеры из ведущих технологических компаний на осенней конференции о цифровых технологиях для бизнеса - TECH WEEK 2021 (18+).
Первые итоги массовой цифровизации. Как бизнес адаптируется к современным условиям? Новые приоритеты при построении команд и создании проектов. Как исправить ошибки при внедрении изменений и не допускать их в дальнейшем.
В рамках конференции эксперты ответят на эти и другие вопросы, поделятся своими практическими кейсами по адаптации бизнеса к изменчивым условиям рынка. Владельцы и руководители компаний смогут найти актуальные и эффективные решения для своих рабочих задач.
TECH WEEK 2021 - это трехдневная прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса.
Во второй раз этом году она пройдет с 9 по 11 ноября в Технопарке Сколково. В конференции примут участие более 300 спикеров. Традиционно в течение двух дней будет функционировать выставка, на которой свыше 180 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса. Для участия в конференции необходимо приобрести билеты
Но TECH WEEK это не только образовательное мероприятие, но и площадка для активного нетворкинга. Для плодотворного общения представителей технологического бизнеса созданы специальные проекты: Speed Networking, Менторская гостиная, Карьерные консультации, Tech club, Afterparty и другие.
Преимущества конференции
Практические знания, которых нет в свободном доступе
Опыт экспертов из международных компаний.
Связи, на установление которых ушли бы годы.
Насыщенная программа:
- 2-дневная мультиформатная конференция c 17 тематическими потоками
- Выставка технологий. Более 180 компаний предоставят решения для бизнеса на одной площадке;
- Карьерные консультации. Персональные беседы с ведущими HR-экспертами о развитии карьеры.
- Менторская гостиная. Индивидуальная 30-ти минутная сессия с разбором кейсов от экспертов в сфере инновационных технологий, чье время стоит дорого.
- День обучения. Интенсивная программа обучения для управленцев от экспертов-практиков. Все участники получат сертификат о повышении квалификации.
- Speed Networking. Бизнес-общение в формате speed dating. Более 10 полезных контактов за 30 минут.
- Питчи стартапов. Вы сможете получить экспертную оценку вашего проекта от крупнейших инвесторов страны;
- AfterParty TECH WEEK. Масштабная вечеринка, закрывающая основную программу конференции. Яркая шоу-программа, специальный гость и расслабленная атмосфера для общения.
- TECH WEEK Club. Закрытый клуб для технократов: практические сессии, разборы кейсов компаний от топ-спикеров и закрытые экскурсии в технологичные компании.
- Онлайн-платформа с видеозаписями докладов и презентациями.
17 больших секций о новых технологиях на одной площадке:
- Цифровая трансформация бизнеса
- Виртуальная и дополненная реальность
- Инновации для руководителей и владельцев бизнеса
- Fintech
- Современные подходы к управлению
- Искусственный интеллект и большие данные
- Блокчейн
- HR-tech
- Digital маркетинг
- Digital Sales
- Ecommerce технологии
- Бизнес-аналитика
- Образовательные технологии / ED-tech
- Инновации в промышленности
- Технологии в Retail
- Технологии, трансформирующие компании
- Информационная безопасность бизнеса
Подробная программа конференции
Среди спикеров:
- Денис Сериченко, Член Совета Директоров Microsoft в России, директор по технологической политике
- Виктор Чеканов, Генеральный директор MEGOGO Россия
- Дмитрий Шушкин, Генеральный директор ABBYY Россия
- Михаил Бернер, генеральный директор Visa в России
- Герман Гаврилов – основатель и генеральный директор Roistat
- Алексей Захаров, Основатель и президент SuperJob
При поддержке:
New Space of Trade, Demis Group, ELMA, StarForce, ЦТР Некст, Personik, BSL, ЦРММ, Neuro.net, Selectel, Рево тех, Qlab, Телефонные системы, To the Mars
Tech Week стоит посетить, если вы хотите:
- Получить преимущество над конкурентами. Изменить свое сознание, найти новые связи и готовые решения для своего бизнеса.
- Послушать и познакомиться с топовыми спикерами. Более 300 докладов от лучших специалистов в своей области.
- Внедрить современные практики. Мастер-классы от экспертов, работу в команде.
- Узнать об инновационных технологиях. Выставка технологических решений для бизнеса.
- Презентовать свой проект или компанию. Арендовать стенд и рассказать о своих услугах. Получить быструю обратную связь о своем продукте.
- Найти новые бизнес-связи. Обменяться идеями с коллегами и спикерами, заключить деловые соглашения во время конференции и на масштабной вечеринке AfterParty.
Телефон: +7 499 348 20 04
Возрастная категория 18+