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На TECH WEEK 2021 обсудят, какие изменения ожидают технологический бизнес в 2022 году

Конференция пройдет с 9 по 11 ноября в Технопарке Сколково. В мероприятии примут участие более 300 спикеров
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Описание
© Пресс-служба Tech Week
© Пресс-служба Tech Week
© Пресс-служба Tech Week
© Пресс-служба Tech Week
© Пресс-служба Tech Week
© Пресс-служба Tech Week
© Пресс-служба Tech Week
© Пресс-служба Tech Week

ТАСС, 21 сентября. Как российскому бизнесу не только остаться на плаву, а вырасти в разы в период постпандемии, обсудят лидеры из ведущих технологических компаний на осенней конференции о цифровых технологиях для бизнеса - TECH WEEK 2021 (18+).

Первые итоги массовой цифровизации. Как бизнес адаптируется к современным условиям? Новые приоритеты при построении команд и создании проектов. Как исправить ошибки при внедрении изменений и не допускать их в дальнейшем.

В рамках конференции эксперты ответят на эти и другие вопросы, поделятся своими практическими кейсами по адаптации бизнеса к изменчивым условиям рынка. Владельцы и руководители компаний смогут найти актуальные и эффективные решения для своих рабочих задач.

TECH WEEK 2021 - это трехдневная прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса.

Во второй раз этом году она пройдет с 9 по 11 ноября в Технопарке Сколково. В конференции примут участие более 300 спикеров. Традиционно в течение двух дней будет функционировать выставка, на которой свыше 180 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса. Для участия в конференции необходимо приобрести билеты

Но TECH WEEK это не только образовательное мероприятие, но и площадка для активного нетворкинга. Для плодотворного общения представителей технологического бизнеса созданы специальные проекты: Speed Networking, Менторская гостиная, Карьерные консультации, Tech club, Afterparty и другие.

Преимущества конференции

Практические знания, которых нет в свободном доступе

Опыт экспертов из международных компаний.

Связи, на установление которых ушли бы годы.

Насыщенная программа:

 - 2-дневная мультиформатная конференция c 17 тематическими потоками

- Выставка технологий. Более 180 компаний предоставят решения для бизнеса на одной площадке;

- Карьерные консультации. Персональные беседы с ведущими HR-экспертами о развитии карьеры.

- Менторская гостиная. Индивидуальная 30-ти минутная сессия с разбором кейсов от экспертов в сфере инновационных технологий, чье время стоит дорого.

- День обучения. Интенсивная программа обучения для управленцев от экспертов-практиков. Все участники получат сертификат о повышении квалификации.

- Speed Networking. Бизнес-общение в формате speed dating. Более 10 полезных контактов за 30 минут.

- Питчи стартапов. Вы сможете получить экспертную оценку вашего проекта от крупнейших инвесторов страны;

- AfterParty TECH WEEK. Масштабная вечеринка, закрывающая основную программу конференции. Яркая шоу-программа, специальный гость и расслабленная атмосфера для общения.

- TECH WEEK Club. Закрытый клуб для технократов: практические сессии, разборы кейсов компаний от топ-спикеров и закрытые экскурсии в технологичные компании.

- Онлайн-платформа с видеозаписями докладов и презентациями.

17 больших секций о новых технологиях на одной площадке:

  • Цифровая трансформация бизнеса
  • Виртуальная и дополненная реальность
  • Инновации для руководителей и владельцев бизнеса
  • Fintech
  • Современные подходы к управлению
  • Искусственный интеллект и большие данные
  • Блокчейн
  • HR-tech
  • Digital маркетинг
  • Digital Sales
  • Ecommerce технологии
  • Бизнес-аналитика
  • Образовательные технологии / ED-tech
  • Инновации в промышленности
  • Технологии в Retail
  • Технологии, трансформирующие компании
  • Информационная безопасность бизнеса

Подробная программа конференции

Среди спикеров:

- Денис Сериченко, Член Совета Директоров Microsoft в России, директор по технологической политике

- Виктор Чеканов, Генеральный директор MEGOGO Россия

- Дмитрий Шушкин, Генеральный директор ABBYY Россия

- Михаил Бернер, генеральный директор Visa в России

- Герман Гаврилов – основатель и генеральный директор Roistat

- Алексей Захаров, Основатель и президент SuperJob

При поддержке:

New Space of Trade, Demis Group, ELMA, StarForce, ЦТР Некст, Personik, BSL, ЦРММ, Neuro.net, Selectel, Рево тех, Qlab, Телефонные системы, To the Mars

Tech Week стоит посетить, если вы хотите:

- Получить преимущество над конкурентами. Изменить свое сознание, найти новые связи и готовые решения для своего бизнеса.

- Послушать и познакомиться с топовыми спикерами. Более 300 докладов от лучших специалистов в своей области.

- Внедрить современные практики. Мастер-классы от экспертов, работу в команде.

- Узнать об инновационных технологиях. Выставка технологических решений для бизнеса.

- Презентовать свой проект или компанию. Арендовать стенд и рассказать о своих услугах. Получить быструю обратную связь о своем продукте.

- Найти новые бизнес-связи. Обменяться идеями с коллегами и спикерами, заключить деловые соглашения во время конференции и на масштабной вечеринке AfterParty.

Сайт конференции

Телефон: +7 499 348 20 04

Возрастная категория 18+

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