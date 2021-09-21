На TECH WEEK 2021 обсудят, какие изменения ожидают технологический бизнес в 2022 году

ТАСС, 21 сентября. Как российскому бизнесу не только остаться на плаву, а вырасти в разы в период постпандемии, обсудят лидеры из ведущих технологических компаний на осенней конференции о цифровых технологиях для бизнеса - TECH WEEK 2021 (18+).

Первые итоги массовой цифровизации. Как бизнес адаптируется к современным условиям? Новые приоритеты при построении команд и создании проектов. Как исправить ошибки при внедрении изменений и не допускать их в дальнейшем.

В рамках конференции эксперты ответят на эти и другие вопросы, поделятся своими практическими кейсами по адаптации бизнеса к изменчивым условиям рынка. Владельцы и руководители компаний смогут найти актуальные и эффективные решения для своих рабочих задач.

TECH WEEK 2021 - это трехдневная прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса.

Во второй раз этом году она пройдет с 9 по 11 ноября в Технопарке Сколково. В конференции примут участие более 300 спикеров. Традиционно в течение двух дней будет функционировать выставка, на которой свыше 180 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса. Для участия в конференции необходимо приобрести билеты

Но TECH WEEK это не только образовательное мероприятие, но и площадка для активного нетворкинга. Для плодотворного общения представителей технологического бизнеса созданы специальные проекты: Speed Networking, Менторская гостиная, Карьерные консультации, Tech club, Afterparty и другие.

Преимущества конференции

Практические знания, которых нет в свободном доступе

Опыт экспертов из международных компаний.

Связи, на установление которых ушли бы годы.

Насыщенная программа:

- 2-дневная мультиформатная конференция c 17 тематическими потоками

- Выставка технологий. Более 180 компаний предоставят решения для бизнеса на одной площадке;

- Карьерные консультации. Персональные беседы с ведущими HR-экспертами о развитии карьеры.

- Менторская гостиная. Индивидуальная 30-ти минутная сессия с разбором кейсов от экспертов в сфере инновационных технологий, чье время стоит дорого.

- День обучения. Интенсивная программа обучения для управленцев от экспертов-практиков. Все участники получат сертификат о повышении квалификации.

- Speed Networking. Бизнес-общение в формате speed dating. Более 10 полезных контактов за 30 минут.

- Питчи стартапов. Вы сможете получить экспертную оценку вашего проекта от крупнейших инвесторов страны;

- AfterParty TECH WEEK. Масштабная вечеринка, закрывающая основную программу конференции. Яркая шоу-программа, специальный гость и расслабленная атмосфера для общения.

- TECH WEEK Club. Закрытый клуб для технократов: практические сессии, разборы кейсов компаний от топ-спикеров и закрытые экскурсии в технологичные компании.

- Онлайн-платформа с видеозаписями докладов и презентациями.

17 больших секций о новых технологиях на одной площадке:

Цифровая трансформация бизнеса

Виртуальная и дополненная реальность

Инновации для руководителей и владельцев бизнеса

Fintech

Современные подходы к управлению

Искусственный интеллект и большие данные

Блокчейн

HR-tech

Digital маркетинг

Digital Sales

Ecommerce технологии

Бизнес-аналитика

Образовательные технологии / ED-tech

Инновации в промышленности

Технологии в Retail

Технологии, трансформирующие компании

Информационная безопасность бизнеса

Подробная программа конференции

Среди спикеров:

- Денис Сериченко, Член Совета Директоров Microsoft в России, директор по технологической политике

- Виктор Чеканов, Генеральный директор MEGOGO Россия

- Дмитрий Шушкин, Генеральный директор ABBYY Россия

- Михаил Бернер, генеральный директор Visa в России

- Герман Гаврилов – основатель и генеральный директор Roistat

- Алексей Захаров, Основатель и президент SuperJob

При поддержке:

New Space of Trade, Demis Group, ELMA, StarForce, ЦТР Некст, Personik, BSL, ЦРММ, Neuro.net, Selectel, Рево тех, Qlab, Телефонные системы, To the Mars

Tech Week стоит посетить, если вы хотите:

- Получить преимущество над конкурентами. Изменить свое сознание, найти новые связи и готовые решения для своего бизнеса.

- Послушать и познакомиться с топовыми спикерами. Более 300 докладов от лучших специалистов в своей области.

- Внедрить современные практики. Мастер-классы от экспертов, работу в команде.

- Узнать об инновационных технологиях. Выставка технологических решений для бизнеса.

- Презентовать свой проект или компанию. Арендовать стенд и рассказать о своих услугах. Получить быструю обратную связь о своем продукте.

- Найти новые бизнес-связи. Обменяться идеями с коллегами и спикерами, заключить деловые соглашения во время конференции и на масштабной вечеринке AfterParty.

Сайт конференции

Телефон: +7 499 348 20 04

Возрастная категория 18+